'Peki Şimdi Ne Okuyacağız?'
Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları’nın önümüzdeki durağında 'Peki Şimdi Ne Okuyacağız?' başlıklı söyleşi düzenleniyor.
Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları’nın önümüzdeki durağında 'Peki Şimdi Ne Okuyacağız?' söyleşisiyle değişen okuma alışkanlıkları üzerine çeşitli sorulara yanıt aranacak. Söyleşi, Burak Ünaldı moderatörlüğünde yazar Özgür Mumcu, editör Nazlı Berivan Ak, Storytel Ülke Müdürü Berk İmamoğlu ve yayıncı Cem Erciyes ile düzenlenecek .
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