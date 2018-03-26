Patlamış mısır yerine köpek maması

Filmin dört ayaklı seyircileri, kendilerine eşlik eden insanların yanı başlarında; üzerleri battaniyerlerle kaplanmış koltuklara ve salonun zeminine kurulup filmin tadını çıkarmaya başladı. Tüm biletleri tükenen ‘köpek dostu’ gösterim, Edinburgh için bir ilkti. Sinema yönetimi yerlere su kapları ve battaniyeler yerleştirdi, patlamış mısırın yerini köpek bisküvisi aldı. Beyazperdedeki hayvanlardan salona doğru gelen her seste, salondaki seyircilerden de benzer havlamalarla tepki geldi. Köpeklerin çoğu, seyir düzenini bozmadan filmi sonuna kadar izledi. Film bittiğindeyse insanların alkışlarıyla köpeklerin havlamaları birbirine karıştı.