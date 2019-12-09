Pathos üçüncü kez okurla buluşuyor!

Pathos’un yeni sayısı Şilili şair Vicente Huidobro’yla açılıyor. Dergide şiirleriyle Ataol Behramoğlu, Gülseli İnal, Ali Karabayram, Ender Emiroğlu, Zeynep Köylü, Cenk Gündoğdu, Mete Erciş, Canan Gezici, Hüseyin Sönmez yer alıyor. Pathos’ta Halil Turhanlı, Walter Benjamin denemeleriyle, Ger Reidy, Barlas Özarıkça ve Hikmet Temel Akarsu öyküleriyle, sanat bölümünün başrolünde ise Edward Hopper dikkat çekiyor. Özlem Kalkan Erenus’un ‘Şehrin Sokaklarında Gezen Düşünce’, Taner Ay’ın ‘Yetersiz Yakınlıkların Tekinsizliğini Resmeden Adam’ yazıları Hopperseverlerin ilgisini çekmeye aday...

Situasyonizm dosyasına yer veren derginin sanat bölümün diğer konukları: Guy Debord, Gülseli İnal, Jeremy Profit. Ayrıca Türk resminin ve müzeciliğinin öncü ismi Osman Hamdi Bey üzerine ressam, yazar Burhan Kum’un kaleme aldığı ‘Osman Hamdi Bey’in Seyir Defteri’ incelemesi ressamın kısa bir biyografisi niteliğinde.

Felsefe bölümündeyse; Nil Göksel’in ‘Platon, Aşk ve Öbür Daymonlar’, Özgür Taburoğlu’nun ‘Kitlelerin Uğultusu: Ortega y Gasset’te Kalabalık Korkusu’, Robert Maggiori’nin ‘Derrida’nın Kedisi’ yazıları yer alıyor.

Disiplinlerin birbirinden git gide uzaklaştığı ve birbirlerine yabancılaştığı noktada çağdaş sanat, edebiyat ve felsefenin verimlerini, problemlerini gündeme taşımayı ve tartışmayı hedefleyen derginin Pathos Konuşmaları’nda Osman Çakmakçı’nın kışkırtıcı sorularına Tuğrul Tanyol yeni tartışma yaratacak ifadeleri ile yanıt veriyor. Tiyatro bölümünde ise Ragıp Yavuz’un yönettiği son oyunu ‘Kanlı Komedya – Caligula’ merkeze alınarak yönetmen ile Talita Yaltırık’ın yaptığı bir söyleşi de dikkat çekici tespitleri taşıyor.





