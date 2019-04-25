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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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YÜCEL KAYIRAN
25.04.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Parlamentarizm ve liberalizm eleştirisi

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Parlamentarizm ve liberalizm eleştirisi

Carl Schmitt’in teorileriyle ilgili yazıların toplandığı ‘Carl Schmitt’in Meydan Okuması’ ve Schmitt’in kaleme aldığı ‘Kara ve Deniz’, düşünürün felsefesini anlamak için önemli kitaplar.

Carl Schmitt ile Ahmet Hamdi Tanpınar arasında ortak bir zeminden söz edilebilir mi? Temel problemleri bakımından aynı düzlemde yer aldıkları tezinin temellendirilebileceği kanısındayım. İlkinde hakkında susulan, diğerinde dile gelir. Monarşinin yıkımıyla birlikte, devlet itibarının zayıfladığı yönündeki eğilim gibi. Her ikisinin de, 20. yüzyılın bitiminden sonra tekrar gündeme gelmelerinin maddi temeli burada. İki alıntı:Carl Schmitt ile Ahmet Hamdi Tanpınar arasında ortak bir zeminden söz edilebilir mi? Temel problemleri bakımından aynı düzlemde yer aldıkları tezinin temellendirilebileceği kanısındayım. İlkinde hakkında susulan, diğerinde dile gelir.

Monarşinin yıkımıyla birlikte, devlet itibarının zayıfladığı yönündeki eğilim gibi. Her ikisinin de, 20. yüzyılın bitiminden sonra tekrar gündeme gelmelerinin maddi temeli burada. İki alıntı:Bir: “Toprağın sarsıntısı denizin fırtınasına benzemiyor, büsbütün ayrı bir şey; denizde her zaman müteyakkız bulunuyoruz; deniz, biliyoruz ki insanoğlu için güvenilecek bir unsur değildir. Onu başından düşman olarak algıladığımız için su bizde mukavemet, müdafaa ve zafer sevkitabii ve ihtiyaçlarını uyandırıyor... Halbuki toprak böyle değil; o insanlığın en güvendiği unsurdur. (...) Onu her zaman itaatli, müşfik, veyahut hiç olmazsa lakayt ve sakin görmeğe alışmışızdır. Toprağın sarsılması işte bu emniyetin yıkılmasıdır ve bir dost tarafından hançerlenmeye benzeyen vahim bir hali vardır.” İki: “İnsan bir kara varlığıdır; karaya ayak basan bir varlıktır. Sabit kılınmış yer üzerinde durur, yol alır ve hareket eder. Bu onun durduğu yer ve zeminidir; bakış açısını bu vasıtayla elde eder; intibalarını ve âlemi seyretme tarzını bu belirler. Sadece ufkunu değil, yürüyüşünün ve hareketlerinin şeklini, vücudunu da yeryüzünde doğmuş ve yer üzerinde hareket eden bir canlı varlık olarak elde eder. (...) Oysa bilindiği üzere, onun sathına karşılık gelenin neredeyse dörtte üçü su ve yalnızca dörtte biri toprak olup içinde en geniş kara parçaları dahi sadece adalar gibi yüzmektedir.”İlk metin, Tanpınar’ın, ‘Erzurumlu Tahsin’ adlı hikâyesinde yer alıyor. ‘Erzurumlu Tahsin’, Nisan 1937 yılında, Her Ay’da yayımlanmış. İkinci metin, Schmitt’e ait; ‘Kara ve Deniz – Bir Dünya Tarihi İncelemesi’nde yer alıyor ve bu kitabın ilk baskısı 1942 yılında yapılmış.

Dost ve düşman kavramları, Schmitt’e göre, siyaset teorisinin temel kavramlarıdır. Yine de ‘deniz’ bahsinde bir farklılıktan söz edilebilir. ‘Kara ve Deniz’, deniz merkezli bir dünya egemenlik tarihi.Carl Schmitt’in gündeme gelmesi, bugün bizim yaşadığımız siyasal durumla ilgili değildir. Schmitt, parlamenter sisteme ve liberal demokrasiye getirdiği eleştirilerle ilgili olarak 90’lı yıllarda gündeme gelir. Paul Hirst, Slavoj Zizek, David Dyzenhaus, Ulrick K. Preuss gibi teorisyenlerin, Schmitt’in temel kavramlarını irdelediği yazılardan oluşan, Chantal Mouffe’un 1999 yılında yayımladığı, ‘Carl Schmitt’in Meydan Okuması’ derlemesi, Schmitt’in felsefesi hakkında önemli bir kitap. Otoriter bir muhafazakâr olarak görülen Schmitt’in, parlamentarizm ve liberalizmin kusurları konusundaki eleştirisi nesnel görülmektedir.Schmitt’in küresel ve emperyal güçlere karşı ne yapılabileceğine ilişkin bir görüşünün olmayışı, bu teorinin sınırını oluşturur. İç hukukun, dış hukuka göre kurulması, Schmitt’in geri plandaki bakış açısını oluşturuyor. Schmitt’in temel problemi, monarşinin yıkımıyla birlikte devletin zayıfladığı tezinde toplanır. Parlamentarizm ve liberalizm eleştirisi de gücünü buradan alır. Liberal demokraside, arkasında halk iradesinin yer aldığı yasama organı egemen olarak kabul edilir. Schmitt’e göre ise egemen, istisnaya karar verendir. İstisna, anarşi ve kaos değil, ‘düzeni siyasal anlamda yeniden inşa etme girişimidir.’ Schmitt’in, devleti mutlaklaştırması gözden yitirilmemelidir. Schmitt değerlendirirken, Reinhart Koselleck’in, monarşinin yıkıma sürükleniş sürecini irdelediği ‘Kritik ve Kriz’ adlı yapıtının hesaba katılması gerekir. Schmitt ile Koselleck arasındaki ilgi rastlantısal değil.

Parlamentarizm ve liberalizm eleştirisi

KARA VE DENİZ
Carl Schmitt
Çeviren: Gültekin Yıldız
Vakıfbank Yayınları, 2019
100 sayfa, 16.67TL.

Parlamentarizm ve liberalizm eleştirisi

CARL SCHMİTT’İN MEYDAN OKUMASI
Yazar: Kolektif
Çevirenler: Hivren Demir Atay, Hakan Atay
İletişim Yayıncılık, 2019
295 sayfa, 37.50TL.

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