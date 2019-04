Carl Schmitt ile Ahmet Hamdi Tanpınar arasında ortak bir zeminden söz edilebilir mi? Temel problemleri bakımından aynı düzlemde yer aldıkları tezinin temellendirilebileceği kanısındayım. İlkinde hakkında susulan, diğerinde dile gelir. Monarşinin yıkımıyla birlikte, devlet itibarının zayıfladığı yönündeki eğilim gibi. Her ikisinin de, 20. yüzyılın bitiminden sonra tekrar gündeme gelmelerinin maddi temeli burada. İki alıntı:Carl Schmitt ile Ahmet Hamdi Tanpınar arasında ortak bir zeminden söz edilebilir mi? Temel problemleri bakımından aynı düzlemde yer aldıkları tezinin temellendirilebileceği kanısındayım. İlkinde hakkında susulan, diğerinde dile gelir.

Dost ve düşman kavramları, Schmitt’e göre, siyaset teorisinin temel kavramlarıdır. Yine de ‘deniz’ bahsinde bir farklılıktan söz edilebilir. ‘Kara ve Deniz’, deniz merkezli bir dünya egemenlik tarihi.Carl Schmitt’in gündeme gelmesi, bugün bizim yaşadığımız siyasal durumla ilgili değildir. Schmitt, parlamenter sisteme ve liberal demokrasiye getirdiği eleştirilerle ilgili olarak 90’lı yıllarda gündeme gelir. Paul Hirst, Slavoj Zizek, David Dyzenhaus, Ulrick K. Preuss gibi teorisyenlerin, Schmitt’in temel kavramlarını irdelediği yazılardan oluşan, Chantal Mouffe’un 1999 yılında yayımladığı, ‘Carl Schmitt’in Meydan Okuması’ derlemesi, Schmitt’in felsefesi hakkında önemli bir kitap. Otoriter bir muhafazakâr olarak görülen Schmitt’in, parlamentarizm ve liberalizmin kusurları konusundaki eleştirisi nesnel görülmektedir.Schmitt’in küresel ve emperyal güçlere karşı ne yapılabileceğine ilişkin bir görüşünün olmayışı, bu teorinin sınırını oluşturur. İç hukukun, dış hukuka göre kurulması, Schmitt’in geri plandaki bakış açısını oluşturuyor. Schmitt’in temel problemi, monarşinin yıkımıyla birlikte devletin zayıfladığı tezinde toplanır. Parlamentarizm ve liberalizm eleştirisi de gücünü buradan alır. Liberal demokraside, arkasında halk iradesinin yer aldığı yasama organı egemen olarak kabul edilir. Schmitt’e göre ise egemen, istisnaya karar verendir. İstisna, anarşi ve kaos değil, ‘düzeni siyasal anlamda yeniden inşa etme girişimidir.’ Schmitt’in, devleti mutlaklaştırması gözden yitirilmemelidir. Schmitt değerlendirirken, Reinhart Koselleck’in, monarşinin yıkıma sürükleniş sürecini irdelediği ‘Kritik ve Kriz’ adlı yapıtının hesaba katılması gerekir. Schmitt ile Koselleck arasındaki ilgi rastlantısal değil.

