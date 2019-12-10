Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ı sahnede

İstanbul’un açık sahnesi K! Kültüral Performing Arts, tiyatronun ve edebiyatın 'asi' çocuğu Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ oyunuyla seyircisini rüyalar geçidi içinde hem karanlık hem rengarenk karnavala davet ediyor. Disiplinlerarası çalışılan projede müziğin, dansın, ışığın, animasyon ve video art’ın kuvvetli sahne plastiği içinde öne çıkışı ve sanatçıların katılımı da oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun son çeyreğinde tiyatroseverlerin büyük ilgi ve beğenisiyle kaşılanan Paravanlar, sezonu kendi evinde açıyor. Sadece kendine benzeyen yazar Genet’nin ölümünden önce yazdığı son oyun olan 'Paravanlar'ın proje tasarımı, sahne metni ve rejisi Kültüral’ın Kurucu Sanat Yönetmeni de olan Yağmur Yağmur’a ait.