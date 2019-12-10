MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerJean Genet’nin ‘Paravanlar’ı sahnede
GeriKitap Sanat Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ı sahnede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
10.12.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ı sahnede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ı sahnede

Tiyatronun ve edebiyatın 'asi' çocuğu Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ adlı oyunu Kültüral Performing Arts'ta sahneleniyor.

İstanbul’un açık sahnesi K! Kültüral Performing Arts, tiyatronun ve edebiyatın 'asi' çocuğu Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ oyunuyla seyircisini rüyalar geçidi içinde hem karanlık hem rengarenk karnavala davet ediyor. Disiplinlerarası çalışılan projede müziğin, dansın, ışığın, animasyon ve video art’ın kuvvetli sahne plastiği içinde öne çıkışı ve sanatçıların katılımı da oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun son çeyreğinde tiyatroseverlerin büyük ilgi ve beğenisiyle kaşılanan Paravanlar, sezonu kendi evinde açıyor. Sadece kendine benzeyen yazar Genet’nin ölümünden önce yazdığı son oyun olan 'Paravanlar'ın proje tasarımı, sahne metni ve rejisi Kültüral’ın Kurucu Sanat Yönetmeni de olan Yağmur Yağmur’a ait.

Jean Genet’nin ‘Paravanlar’ı sahnede

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle