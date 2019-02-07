Pamuk’un balkon fotoğrafları
NOBELLİ yazar Orhan Pamuk, İstanbul’un Cihangir Mahallesi’nde bulunan evinin balkonundan çektiği fotoğrafları bir sergide topladı.
Küratörlüğünü Alman yayıncı Gerhard Steidl’in üstlendiği ‘Orhan Pamuk - Balkon Fotoğraflar’ sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açıldı. NOBELLİ yazar Orhan Pamuk, İstanbul’un Cihangir Mahallesi’nde bulunan evinin balkonundan çektiği fotoğrafları bir sergide topladı. Küratörlüğünü Alman yayıncı Gerhard Steidl’in üstlendiği ‘Orhan Pamuk - Balkon Fotoğraflar’ sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açıldı. Pamuk’un geçen yıl Steidl Yayınları etiketiyle çıkardığı ‘Balkon’ kitabından yola çıkan sergi, yazarın gözünden İstanbul Boğazı’nın, Haliç’in, Marmara Denizi’nin, adaların, gemilerin, kuşların yer aldığı panaromik manzara fotoğraflarından oluşuyor.
‘YAZMAKTA ZORLANDIĞIMDA’
Önceki gün gerçekleştirilen basın toplantısında küratör Steidl ile birlikte sergiyi gezdiren Pamuk, “Fotoğraf eskiden pahalı ve yüksek sınıfa ait bir işti. Bir kareyi ancak birkaç defa çekebilirdik. Bu yüzden klasik fotoğraf kitaplarında her sayfada bir fotoğraf yer alır. Dijital fotoğrafçılık bunu değiştirdi. Dijital fotoğrafçılık çıktıktan sonra tekrar yeni bir heyecanla fotoğraf çekmeye sarıldım. Bu sergi ve kitap için balkonumdan çektiğim 8 bin 500’e yakın fotoğrafı 600’e indirdik. Kitapta da dijital fotoğrafçılığın yansıması olarak her sayfada birkaç fotoğraf yer alıyor” diye konuştu. Aklında bir kitap ve sergi fikri olmadan fotoğraf çektiğini anlatan Pamuk, genellikle yazmakta zorlandığı anlarda fotoğraf çektiğini söyledi. Fotoğrafı çekmek kadar ayıklamanın ve fotoğrafları anlamlı bir bütün haline getirmenin de önemli bir iş olduğunu vurgulayan Pamuk, bunun için arkadaşlarından yardım aldığını sözlerine ekledi.Sergi ve kitapta Orhan Pamuk’un Aralık 2012 ve Nisan 2013 yılları arasında balkonunun tek bir noktasından farklı lensler kullanarak çektiği fotoğraflar bulunuyor. Sergi, Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasında 27 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
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