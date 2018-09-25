Oyun yazma yarışmasında final zamanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerOyun yazma yarışmasında final zamanı
GeriKitap Sanat Oyun yazma yarışmasında final zamanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
25.09.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Oyun yazma yarışmasında final zamanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun yazma yarışmasında final zamanı

Tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak ve yeni yazarları desteklemek amacıyla Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda ‘son değerlendirme listesi’ belli oldu. Dokuz oyunun son listeye kaldığı yarışmanın kazananları 12 Ekim’de açıklanacak.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda değerlendirme sürecinin sonuna gelindi. 
#kadınlarsahneye etiketi altında bir araya gelen Bahar Çuhadar, Beliz Güçbilmez, Emre Koyuncuoğlu, Selen Korad Birkiye ve Pınar Hande Kaplan’dan oluşan seçici kurul, yarışmaya başvuran toplam 70 oyunu değerlendirdi. Kurul, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü sonucunu ve  Sahne Eseri Yazma Yarışması Ödülü son değerlendirme listesini belirledi. Son değerlendirme listesine kalan oyunlar arasında ödüle değer bulunanlar, 12 Ekim 2018 tarihinde Nilüfer’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Oyun yazma yarışmasında final zamanı


Seçici Kurul’un değerlendirme kriterlerini ve son değerlendirme listesine kalan oyunları açıkladığı 23 Eylül 2018 tarihli raporu şu şekilde:
“Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut’un birlikte düzenlediği Oyun Yazma Yarışması’nın Seçici Kurul’u yarışmaya katılan 59 oyun arasından dikkate değer dokuz oyunun son değerlendirmeye kalmasına karar vermiştir. Nilüfer Belediyesi tarafından verilen Özel Ödül’e ise bu ödüle başvuran 11 oyun arasından Cansu Yumuşak’ın yazdığı Misafir adlı oyun layık görülmüştür.
Adayların değerlendirme ve seçilme sürecinde kurulumuz oyunun, sahne fikrini merkeze alarak yazılmış olması; tiyatro birikiminden beslenerek üretilmiş olması; kendine özgü bir yapı ve dil kurması; içinde yaşadığı toplumun meselelerini, gündemini, kültürel ve toplumsal sorunlarını oyuna nakşetmesi; farklı duyarlılıkları ön plana çıkarması, merkezine alması, dile getirmesi; kendi çağının tiyatro estetiği ile konuşabilmeyi ve farklı kültürlerde karşılık bulabilecek bir dil tutturmayı önemsemesi kriterlerini gözetmiştir.
Bu kriterler ışığında son değerlendirmeye kalan oyunlar aşağıdaki gibidir (alfabetik sırayla):
Burada Kimse Yaşamıyor, Çatı, Delik, Dilenciler, H2O, Iskat, Rüya Zaman, Ters Yüz, Tozduman."

İLK ÜÇ 12 EKİM'DE AÇIKLANACAK
Ödüle değer bulunan oyunlar 12 Ekim 2018 tarihinde saat 19:00’da Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak törende duyurulacaktır. Yazarların, yarışma şartnamesi gereği gizli olan kimlikleri, seçici kurul ve kamuoyu ile tören günü paylaşılacaktır. Yarışmada ödül alan oyunlar Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ruslar 500 eserle Boğaz'da

Robin Williams koleksiyonu

Sinemacılardan Beyoğlu Sineması’na destek

Beylikdüzü Caz Festivali başlıyor