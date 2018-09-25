Oyun yazma yarışmasında final zamanı
Tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak ve yeni yazarları desteklemek amacıyla Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda ‘son değerlendirme listesi’ belli oldu. Dokuz oyunun son listeye kaldığı yarışmanın kazananları 12 Ekim’de açıklanacak.
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda değerlendirme sürecinin sonuna gelindi.
#kadınlarsahneye etiketi altında bir araya gelen Bahar Çuhadar, Beliz Güçbilmez, Emre Koyuncuoğlu, Selen Korad Birkiye ve Pınar Hande Kaplan’dan oluşan seçici kurul, yarışmaya başvuran toplam 70 oyunu değerlendirdi. Kurul, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü sonucunu ve Sahne Eseri Yazma Yarışması Ödülü son değerlendirme listesini belirledi. Son değerlendirme listesine kalan oyunlar arasında ödüle değer bulunanlar, 12 Ekim 2018 tarihinde Nilüfer’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak.
Seçici Kurul’un değerlendirme kriterlerini ve son değerlendirme listesine kalan oyunları açıkladığı 23 Eylül 2018 tarihli raporu şu şekilde:
“Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut’un birlikte düzenlediği Oyun Yazma Yarışması’nın Seçici Kurul’u yarışmaya katılan 59 oyun arasından dikkate değer dokuz oyunun son değerlendirmeye kalmasına karar vermiştir. Nilüfer Belediyesi tarafından verilen Özel Ödül’e ise bu ödüle başvuran 11 oyun arasından Cansu Yumuşak’ın yazdığı Misafir adlı oyun layık görülmüştür.
Adayların değerlendirme ve seçilme sürecinde kurulumuz oyunun, sahne fikrini merkeze alarak yazılmış olması; tiyatro birikiminden beslenerek üretilmiş olması; kendine özgü bir yapı ve dil kurması; içinde yaşadığı toplumun meselelerini, gündemini, kültürel ve toplumsal sorunlarını oyuna nakşetmesi; farklı duyarlılıkları ön plana çıkarması, merkezine alması, dile getirmesi; kendi çağının tiyatro estetiği ile konuşabilmeyi ve farklı kültürlerde karşılık bulabilecek bir dil tutturmayı önemsemesi kriterlerini gözetmiştir.
Bu kriterler ışığında son değerlendirmeye kalan oyunlar aşağıdaki gibidir (alfabetik sırayla):
Burada Kimse Yaşamıyor, Çatı, Delik, Dilenciler, H2O, Iskat, Rüya Zaman, Ters Yüz, Tozduman."
İLK ÜÇ 12 EKİM'DE AÇIKLANACAK
Ödüle değer bulunan oyunlar 12 Ekim 2018 tarihinde saat 19:00’da Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak törende duyurulacaktır. Yazarların, yarışma şartnamesi gereği gizli olan kimlikleri, seçici kurul ve kamuoyu ile tören günü paylaşılacaktır. Yarışmada ödül alan oyunlar Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak.
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