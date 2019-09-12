'Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri' bugün başlıyor
Maslak Atatürk Oto Sanayi içerisinde yer alan sanatçı atölyeleri bu sene ‘Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri’ ile 14. Contemporary İstanbul’a eş zamanlı olarak sanat severler ile buluşuyor.
‘Açık Atölye’ konseptiyle yıl boyunca sanatseverlerin ilgisini üzerinde tutan 6. ve 9. Sokak sanat atölyeleri uluslararası sanatçıların da katılımı ile bu sene 12-15 Eylül’de ‘Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri’ ismiyle Maslak Atatürk Oto Sanayi'de gerçekleşiyor.
'Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri’nde; 30 açık atölye 50’den fazla heykeltraş, ressam, müzisyen ve dansçı yer alacak. Sanatçılar bağımsız kendi kendine yetebilme güdüsü ile çalışmalarını sergiliyor. Bölge coğrafi ve ideolojik olarak şehirdeki küçük bir özgürlük adası olduğunu iddia ediyor. Ziyaretçiler sanayiyi kültürel bir alan olarak keşfetmeye, esnaf atmosferinde ilçedeki hızlı değişimleri izlemeye ve inşaatlar bölgesinde yerlerini almaya davet ediliyorlar. Farklı köken ve kültürlerden sanatçıların bir arada bulunduğu alanda; açık hava sineması, müzik, çocuklar ve yetişkinler için çalıştaylar gerçekleştiriliyor olacak. Cumartesi ve pazar günlerinde DJ performansları ve doğaçlama müzik dinletileri ile herkese açık olarak gerçekleşecek.
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