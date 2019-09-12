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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

'Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri' bugün başlıyor

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'Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri' bugün başlıyor

Maslak Atatürk Oto Sanayi içerisinde yer alan sanatçı atölyeleri bu sene ‘Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri’ ile 14. Contemporary İstanbul’a eş zamanlı olarak sanat severler ile buluşuyor.

Açık Atölye’ konseptiyle yıl boyunca sanatseverlerin ilgisini üzerinde tutan 6. ve 9. Sokak sanat atölyeleri uluslararası sanatçıların da katılımı ile bu sene 12-15 Eylül’de ‘Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri’ ismiyle Maslak Atatürk Oto Sanayi'de gerçekleşiyor. 

'Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri’nde; 30 açık atölye 50’den fazla heykeltraş, ressam, müzisyen ve dansçı yer alacak. Sanatçılar bağımsız kendi kendine yetebilme güdüsü ile çalışmalarını sergiliyor. Bölge coğrafi ve ideolojik olarak şehirdeki küçük bir özgürlük adası olduğunu iddia ediyor. Ziyaretçiler sanayiyi kültürel bir alan olarak keşfetmeye, esnaf atmosferinde ilçedeki hızlı değişimleri izlemeye ve inşaatlar bölgesinde yerlerini almaya davet ediliyorlar. Farklı köken ve kültürlerden sanatçıların bir arada bulunduğu alanda; açık hava sineması, müzik, çocuklar ve yetişkinler için çalıştaylar gerçekleştiriliyor olacak. Cumartesi ve pazar günlerinde DJ performansları ve doğaçlama müzik dinletileri ile herkese açık olarak gerçekleşecek.

Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri bugün başlıyor

Otonom İstanbul Sanat Etkinlikleri bugün başlıyor

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