Oscar’dan örnek davranış
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin bu yılki üyelerini yarısını kadınlar oluşturuyor.
Geçtiğimiz sene Akademi, 928 üye davet ederek bir rekora imza atmıştı. Bu yıl 59 ülkeden 842 yeni üye ile 92 yıllık Oscar tarihinde ilk kez cinsiyet eşitliği sağlandı. Yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve prodüksiyon branşları dahil, 17 branşın 10’unda erkeklere oranla daha fazla kadın üye davet edildi. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2015 ve 2016 yıllarında, oyunculuk dallarında aday gösterilen isimlerin tümü beyaz olduğu için eleştirilmişti. Davet edilen yeni üyelerle yüzde 8 olan renkli üyelerin oranı ise yüzde 16’ya yükseldi.
Davet edilen yeni üyeler arasında, Lady Gaga, Sterling K. Brown, Claire Foy, Letitia Wright, Tom Holland, Adele gibi isimler bulunmakta. 2020 Oscar Ödülleri, Akademi tarihinin en kalabalık jürisiyle 9 Şubatta sahiplerini bulacak.
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