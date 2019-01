Oscar’da ‘Roma’ ve ‘Sarayın Gözdesi’ne 10’ar adaylık

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 91’inci kez verilecek 91. Oscar ödüllerinin adayları dün Los Angeles’ta düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Sinema dünyasının en popüler ödülünde 10’ar adaylık alan ‘Roma’ ve ‘Sarayın Gözdesi / The Favourite’ öne çıktı. ‘The Gravity’nin Oscar’lı yönetmeni Alfonso Cuaron’un siyah-beyaz çektiği ‘Roma’, 1970’li yıllar Meksika’sında dört çocuklu bir ailenin hizmetçisi Cleo’nun öyküsünü anlatıyor. Aynı zamanda yabancı film dalında da Oscar’a aday gösterilen Netflix yapımı ‘Roma’, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde büyük ödül Altın Aslan’ı kazanmıştı.

‘Köpekdişi’yle tanınan Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un imzasını taşıyan ‘Sarayın Gözdesi / The Favourite’ de ‘Roma’ gibi dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yaptığından beri yılın gözde filmlerinden. Lanthimos, filminde Britanya Kraliçesi Anne’in gözdesi olmak için mücadele eden iki kadının hikayesini mizahın ön planda olduğu bir tonla anlatıyor. Oscar adaylıklarına damga vuran iki filmin de Hollywood dışı yapımlar olması dikkat çekiyor. Adaylıklarda öne çıkan diğer bir konu, en iyi film adaylarından ‘Black Panther’ın bu dalda adaylık elde eden ilk süper kahraman filmi olması. ABD’nin en ünlü yönetmenlerinden Spike Lee ise ‘Karanlıkla Karşı Karşıya / BlacKkKlansman’la 30 yıllık kariyerinin ilk yönetmen adaylığını elde etti. Oscar ödülleri 24 Şubat’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

91. OSCAR ADAYLARI

En İyi Film

Black Panther

Karanlıkla Karşı Karşıya / BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Sarayın Gözdesi / The Favourite

Yeşil Rehber / Green Book

Roma

Bir Yıldız Doğuyor / A Star Is Born

Vice

En İyi Yönetmen

Alfonso Cuaron (Roma)

Spike Lee (Karanlıkla Karşı Karşıya / BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Soğuk Savaş / Cold War)

Yorgos Lanthimos (Sarayın Gözdesi / The Favourite)

Adam McKay (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (Sarayın Gözdesi / The Favourite)

Lady Gaga (Bir Yıldız Doğuyor / A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (Bir Yıldız Doğuyor / A Star Is Born)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Yeşil Rehber / Green Book)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)