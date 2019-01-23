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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Oscar’da ‘Roma’ ve ‘Sarayın Gözdesi’ne 10’ar adaylık

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Oscar’da ‘Roma’ ve ‘Sarayın Gözdesi’ne 10’ar adaylık

91. Oscar ödüllerinin favorisi 10’ar dalda adaylık elde eden ‘Roma’ ve ‘Sarayın Gözdesi / The Favourite’.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 91’inci kez verilecek 91. Oscar ödüllerinin adayları dün Los Angeles’ta düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Sinema dünyasının en popüler ödülünde 10’ar adaylık alan ‘Roma’ ve ‘Sarayın Gözdesi / The Favourite’ öne çıktı. ‘The Gravity’nin Oscar’lı yönetmeni Alfonso Cuaron’un siyah-beyaz çektiği ‘Roma’, 1970’li yıllar Meksika’sında dört çocuklu bir ailenin hizmetçisi Cleo’nun öyküsünü anlatıyor. Aynı zamanda yabancı film dalında da Oscar’a aday gösterilen Netflix yapımı ‘Roma’, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde büyük ödül Altın Aslan’ı kazanmıştı.
‘Köpekdişi’yle tanınan Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un imzasını taşıyan ‘Sarayın Gözdesi / The Favourite’ de ‘Roma’ gibi dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yaptığından beri yılın gözde filmlerinden. Lanthimos, filminde Britanya Kraliçesi Anne’in gözdesi olmak için mücadele eden iki kadının hikayesini mizahın ön planda olduğu bir tonla anlatıyor. Oscar adaylıklarına damga vuran iki filmin de Hollywood dışı yapımlar olması dikkat çekiyor. Adaylıklarda öne çıkan diğer bir konu, en iyi film adaylarından ‘Black Panther’ın bu dalda adaylık elde eden ilk süper kahraman filmi olması. ABD’nin en ünlü yönetmenlerinden Spike Lee ise ‘Karanlıkla Karşı Karşıya / BlacKkKlansman’la 30 yıllık kariyerinin ilk yönetmen adaylığını elde etti. Oscar ödülleri 24 Şubat’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

91. OSCAR ADAYLARI
En İyi Film
Black Panther
Karanlıkla Karşı Karşıya / BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
Sarayın Gözdesi / The Favourite
Yeşil Rehber / Green Book
Roma
Bir Yıldız Doğuyor / A Star Is Born
Vice

En İyi Yönetmen
Alfonso Cuaron (Roma)
Spike Lee (Karanlıkla Karşı Karşıya / BlacKkKlansman)
Pawel Pawlikowski (Soğuk Savaş / Cold War)
Yorgos Lanthimos (Sarayın Gözdesi / The Favourite)
Adam McKay (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu
Yalitza Aparicio (Roma)
Glenn Close (The Wife)
Olivia Colman (Sarayın Gözdesi / The Favourite)
Lady Gaga (Bir Yıldız Doğuyor / A Star Is Born)
Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale (Vice)
Bradley Cooper (Bir Yıldız Doğuyor / A Star Is Born)
Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Viggo Mortensen (Yeşil Rehber / Green Book)
Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

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