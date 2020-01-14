Oscar adaylıklarına ‘Joker’ damgası
Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri adayları açıklandı. İşte 10 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek törende yarışacak film ve isimler…
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 92. Oscar ödüllerinin adayları dün açıklandı. Bu yılki adaylar arasında Todd Phillips’in Venedik’te Altın Aslan ödülü kazanan Batman’in ezeli düşmanını psikolojik dram türünde işleyen filmi ‘Joker’ 11 adaylıkla öne çıkarken onu 10’ar dalda adaylıkla Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan mafya epiği ‘The Irishman’, Sam Mendes’in 1. Dünya Savaşı filmi ‘1917’ ve Quentin Tarantino’nun Hollywood hikayesi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ takip etti.
Yönetmenlerin Yarışı
Adaylıklarda en iyi yönetmen kategorisi, yarışın en sert geçeceği bölümlerden. Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ve Quentin Tarantino’nun (Bir Zamanlar Hollywood’da) aday olduğu yönetmen kategorisinde Greta Gerwig, ‘Little Women’la liste dışı kaldı. 5 yıldır olduğu gibi sadece erkek yönetmenler listeye girdi.
Bu yılki sürpriz
Bu yılki Oscar adaylarının sürprizi ise Bon Joon-ho’nun geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan ve yılın en beğenilen filmlerinden birine dönüşen filmi ‘Parazit’in en iyi yabancı filmin yanı sıra en iyi film, yönetmen ve özgün senaryo gibi ada dallarda adaylık etmesi oldu. Böylece ‘Parazit’ listede İngilizce olmayan filmlerin ‘Roma’ gibi istisnalar dışında ender yakaladıkları bir başarı elde etti.
En İyi Film Adayları
‘Bir Zamanlar Hollywood’da’,
‘The Irishman’,
‘Parasite’,
‘1917’,
‘Marriage Story’,
‘Jojo Rabbit’,
‘Joker’,
‘Little Women’,
‘Ford v Ferrari’
‘En İyi Erkek’ Adayları
Joaquin Phoenix (Joker),
Adam Driver (Marriage Story),
Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood’da),
Antonio Banderas (Acı ve Zafer),
Jonathan Pryce (The Two Popes)
‘En İyi Kadın’ Adayları
Renee Zellweger (Judy),
Charlize Theron (Bombshell),
Scarlett Johansson (Marriage Story),
Saoirse Ronan (Little Women)
Cynthia Ervio (Harriet)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları
Kathy Bates: Richard Jewell
Laura Dern: Marriage Story
Scarlett Johansson: Jojo Rabbit
Florence Pugh: Little Women
Margot Robbie: Bombshell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları
Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins: The Two Popes
Al Pacino: The Irishman
Joe Pesci : The Irishman
Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yönetmen
Martin Scorsese : The Irishman
Todd Phillips : Joker
Sam Mendes : 1917
Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood
Bong Joon Ho : Parasite
En İyi Film
Ford v Ferrari : Disney/Fox
The Irishman: Netflix
Jojo Rabbit: Fox Searchlight
Joker: Warner Bros
Little Women: Sony
Marriage Story: Netflix
1917: Universal
Once Upon a Time in Hollywood : Sony
Parasite : Neon
En İyi Kısa Film
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window
Saria
A Sister
En İyi Uluslararası Film
Corpus Christi
Honeyland
Les Miserables
Pain and Glory
Parasite
En İyi Görüntü Yönetimi
The Irishman
Joker
The Lighthouse
1917
Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Uyarlama Senaryo
Taika Waititi (Jojo Rabbit)
Steve Zaillian (The Irishman)
Anthony McCarten (The Two Popes)
Greta Gerwig (Little Women)
Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)
En İyi Kurgu
Ford vs. Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Parasite
En İyi Animasyon Kısa Film
Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva
Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver
Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson
Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre
Sister
En İyi Animasyon
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
En İyi Kostüm Tasarımı
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Ses Kurgusu
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in HollywooD
Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Ses Mikyajı
Ad Astra
Ford vs. Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Orijinal Müzik
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Belgesel
American Factory
The Cave
Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
The Irishman
Jojo Rabbit
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917
En İyi Görsel Efekt
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
En İyi Orijinal Senaryo
Rian Johnson (Knives Out)
Noah Baumbach (Marriage Story)
Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)
En İyi Orijinal Şarkı
I’m Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman
I’m Standing With You - Breakthrough
Into the Unknown - Frozen 2
Stand Up - Harriet)
En İyi Kısa Belgesel
In the Absence
Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
Life Overtakes Me
St. Louis Superman
Walk Run Cha-Cha
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