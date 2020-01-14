Oscar adaylıklarına ‘Joker’ damgası

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 92. Oscar ödüllerinin adayları dün açıklandı. Bu yılki adaylar arasında Todd Phillips’in Venedik’te Altın Aslan ödülü kazanan Batman’in ezeli düşmanını psikolojik dram türünde işleyen filmi ‘Joker’ 11 adaylıkla öne çıkarken onu 10’ar dalda adaylıkla Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan mafya epiği ‘The Irishman’, Sam Mendes’in 1. Dünya Savaşı filmi ‘1917’ ve Quentin Tarantino’nun Hollywood hikayesi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ takip etti.

Yönetmenlerin Yarışı

Adaylıklarda en iyi yönetmen kategorisi, yarışın en sert geçeceği bölümlerden. Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ve Quentin Tarantino’nun (Bir Zamanlar Hollywood’da) aday olduğu yönetmen kategorisinde Greta Gerwig, ‘Little Women’la liste dışı kaldı. 5 yıldır olduğu gibi sadece erkek yönetmenler listeye girdi.

Bu yılki sürpriz

Bu yılki Oscar adaylarının sürprizi ise Bon Joon-ho’nun geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan ve yılın en beğenilen filmlerinden birine dönüşen filmi ‘Parazit’in en iyi yabancı filmin yanı sıra en iyi film, yönetmen ve özgün senaryo gibi ada dallarda adaylık etmesi oldu. Böylece ‘Parazit’ listede İngilizce olmayan filmlerin ‘Roma’ gibi istisnalar dışında ender yakaladıkları bir başarı elde etti.

En İyi Film Adayları

‘Bir Zamanlar Hollywood’da’,

‘The Irishman’,

‘Parasite’,

‘1917’,

‘Marriage Story’,

‘Jojo Rabbit’,

‘Joker’,

‘Little Women’,

‘Ford v Ferrari’

‘En İyi Erkek’ Adayları

Joaquin Phoenix (Joker),

Adam Driver (Marriage Story),

Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood’da),

Antonio Banderas (Acı ve Zafer),

Jonathan Pryce (The Two Popes)

‘En İyi Kadın’ Adayları

Renee Zellweger (Judy),

Charlize Theron (Bombshell),

Scarlett Johansson (Marriage Story),

Saoirse Ronan (Little Women)

Cynthia Ervio (Harriet)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

Kathy Bates: Richard Jewell

Laura Dern: Marriage Story

Scarlett Johansson: Jojo Rabbit

Florence Pugh: Little Women

Margot Robbie: Bombshell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins: The Two Popes

Al Pacino: The Irishman

Joe Pesci : The Irishman

Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yönetmen

Martin Scorsese : The Irishman

Todd Phillips : Joker

Sam Mendes : 1917

Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho : Parasite

En İyi Film

Ford v Ferrari : Disney/Fox

The Irishman: Netflix

Jojo Rabbit: Fox Searchlight

Joker: Warner Bros

Little Women: Sony

Marriage Story: Netflix

1917: Universal

Once Upon a Time in Hollywood : Sony

Parasite : Neon

En İyi Kısa Film

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

En İyi Uluslararası Film

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

En İyi Görüntü Yönetimi

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Uyarlama Senaryo

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Steve Zaillian (The Irishman)

Anthony McCarten (The Two Popes)

Greta Gerwig (Little Women)

Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)

En İyi Kurgu

Ford vs. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

En İyi Animasyon Kısa Film

Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva

Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson

Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre

Sister

En İyi Animasyon

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

En İyi Kostüm Tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Ses Kurgusu

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in HollywooD

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Ses Mikyajı

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Orijinal Müzik

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Belgesel

American Factory

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

En İyi Görsel Efekt

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Orijinal Senaryo

Rian Johnson (Knives Out)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)

En İyi Orijinal Şarkı

I’m Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman

I’m Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet)

En İyi Kısa Belgesel

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha