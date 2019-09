Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında

Londra merkezli uluslararası sanat dergisi Apollo, Ortadoğu sanat dünyasındaki en ilham verici 40 genç insanı tanıtan ‘40 under 40’ listesini duyurdu. Bölgede faaliyet gösteren uzman bir jüri tarafından seçilen 40 genç sanat insanı arasında, Türkiye’den Pilot Galeri direktörü Azra Tüzünoğlu bulunuyor.Bu yıl Apollo, ‘40 under 40’ seçkisi için Ortadoğu’ya odaklandı ve dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce aday arasından seçilen 40 kişiyi açıkladı. Çalışmalarıyla kültürel yaşam üzerinde güçlü etkisi olan 40 kişinin seçilmesindeki amaç, “Sanatçı, küratör, koleksiyoner veya girişimci olsun, gelecek nesil liderleri ve yenilikçileri kutlamak” olarak açıklandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, seçkin bir jüri heyeti dört kategoriden oluşan liste için her bir dalda 10 kişiyi seçti: Sanatçılar, Koleksiyonerler, İş İnsanları ve Düşünürler.Bu yılki jüride William Wells, Zeina Arida, Antonia Carver, Mohammed Ahfkhami, Britta Färber yer aldı.1925 yılında kurulan ve aylık olarak yayınlanan Apollo, görsel sanatlar konusunda dünyanın en eski ve saygın dergilerinden biri. Sanat haberleri ve tartışmalarını içermenin yanı sıra antikalardan çağdaş sanata kadar sanatın her alanını kapsayan haberler yayımlayan dergi, dünyanın önde gelen koleksiyonerleri ve sanatçılarıyla özel röportajların yanı sıra piyasa hakkında uzman bilgiler, koleksiyonculuğa ilişkin yetkin rehberlik de sunuyor.Azra Tüzünoğlu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde sosyoloji okudu, birkaç yıl sanat eleştirmeni olarak çalıştı ve 2008’de ilk galerisi Outlet’i, ardından Pilot Galeri’yi kurdu. İstanbul’un etkin galerilerinden olan Pilot, 2019 Venedik Bienali’nin en çok konuşulan eserlerinden birini üreten sanatçı Halil Altındere, 2009 İstanbul Bienali de dahil olmak üzere dünya çapında pek çok önemli sergide yer alan Pakistan asıllı sanatçı Hamra Abbas, eserleri Tate Modern, Macba, Mudam gibi önemli koleksiyonlarda yer alan video sanatçısı Fikret Atay, ekonomi, işletme, psikoloji, sosyoloji, bilgisayar bilimleri ve dil bilim alanlarındaki sistem teorisi ile ilgilenen çalışmalarıyla öne çıkan Ali Miharbi gibi Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda çalışan ve gelecek vadeden pek çok sanatçıyı temsil ediyor.