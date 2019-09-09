Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerOrtadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında
GeriKitap Sanat Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
09.09.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında

Pilot Galeri’nin direktörü Azra Tüzünoğlu, Londra merkezli sanat dergisi Apollo tarafından ‘Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı’ listesine seçildi.

Londra merkezli uluslararası sanat dergisi Apollo, Ortadoğu sanat dünyasındaki en ilham verici 40 genç insanı tanıtan ‘40 under 40’ listesini duyurdu. Bölgede faaliyet gösteren uzman bir jüri tarafından seçilen 40 genç sanat insanı arasında, Türkiye’den Pilot Galeri direktörü Azra Tüzünoğlu bulunuyor.Bu yıl Apollo, ‘40 under 40’ seçkisi için Ortadoğu’ya odaklandı ve dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce aday arasından seçilen 40 kişiyi açıkladı. Çalışmalarıyla kültürel yaşam üzerinde güçlü etkisi olan 40 kişinin seçilmesindeki amaç, “Sanatçı, küratör, koleksiyoner veya girişimci olsun, gelecek nesil liderleri ve yenilikçileri kutlamak” olarak açıklandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, seçkin bir jüri heyeti dört kategoriden oluşan liste için her bir dalda 10 kişiyi seçti: Sanatçılar, Koleksiyonerler, İş İnsanları ve Düşünürler.Bu yılki jüride William Wells, Zeina Arida, Antonia Carver, Mohammed Ahfkhami, Britta Färber yer aldı.1925 yılında kurulan ve aylık olarak yayınlanan Apollo, görsel sanatlar konusunda dünyanın en eski ve saygın dergilerinden biri. Sanat haberleri ve tartışmalarını içermenin yanı sıra antikalardan çağdaş sanata kadar sanatın her alanını kapsayan haberler yayımlayan dergi, dünyanın önde gelen koleksiyonerleri ve sanatçılarıyla özel röportajların yanı sıra piyasa hakkında uzman bilgiler, koleksiyonculuğa ilişkin yetkin rehberlik de sunuyor.Azra Tüzünoğlu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde sosyoloji okudu, birkaç yıl sanat eleştirmeni olarak çalıştı ve 2008’de ilk galerisi Outlet’i, ardından Pilot Galeri’yi kurdu. İstanbul’un etkin galerilerinden olan Pilot, 2019 Venedik Bienali’nin en çok konuşulan eserlerinden birini üreten sanatçı Halil Altındere, 2009 İstanbul Bienali de dahil olmak üzere dünya çapında pek çok önemli sergide yer alan Pakistan asıllı sanatçı Hamra Abbas, eserleri Tate Modern, Macba, Mudam gibi önemli koleksiyonlarda yer alan video sanatçısı Fikret Atay, ekonomi, işletme, psikoloji, sosyoloji, bilgisayar bilimleri ve dil bilim alanlarındaki sistem teorisi ile ilgilenen çalışmalarıyla öne çıkan Ali Miharbi gibi Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda çalışan ve gelecek vadeden pek çok sanatçıyı temsil ediyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i buluşturan film
Ortadoğu’nun en ilham veren 40 sanat insanı arasında
DasDas sezonu oyun ve müzikle açıyor
Altın Koza’nın jüri başkanı Serra Yılmaz