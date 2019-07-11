Orhan Veli’nin 'Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Dünyanın en büyük şiir portalı Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Buna göre, Orhan Veli Kanık'ın 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.
Orhan Veli Kanık'ın 'Anlatamıyorum' şiiri Lyrikline tarafından açıklanan listede dünya çapında en çok okunan şiirler arasında yer aldı. 1999’dan beri yayında olan Lyrikline, bu yıl 20. yılını kutluyor. Sitede 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtları yer alıyor. Berlin Şiir Evi’nin hazırladığı Lyrikline, her yıl haziran ayında yapılan Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıyor ve bu toplantıda yıllık istatistikler açıklanıyor.. Geçen yıl Lyrikline’da en çok okunan şiir ise Herman Hesse’nin “Stufen” adlı şiiriydi.
En çok okunan Türk şiirleri ise şöyle sıralanıyor:
-Anlatamıyorum (Orhan Veli)
-Hürriyete Doğru (Orhan Veli)
-Sevgilerde (Behçet Necatigil)
-Masalların Masalı (Nâzım Hikmet)
-İdiller Gazeli (Haydar Ergülen)
-Angina Pektoris (Nâzım Hikmet)
-Denizi Özleyenler İçin (Orhan Veli)
-Güzel Havalar (Orhan Veli)
-Büyük İnsanlık (Nâzım Hikmet)
-Belkim Bir Kertenkeleyim (Can Yücel)
179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasını kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle; 1. Almanya, 2. ABD, 3. Türkiye, 4. Büyük Britanya, 5. Sırbistan, 6. Avusturya, 7. İspanya, 8. İsviçre, 9. Rusya, 10. Fransa. En az şiir okunan ülke ise Burundi olmuş. Onu, Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya izliyor. Son üç yılın istatistiklerine bakıldığında Türkiye’den okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye ilk beşteydi. UNESCO projesi olarak “çağdaş, sınır ötesi kültürel değişimin mükemmel bir formu” olarak önerilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından Medeniyetler Arası Diyalog Yılı kapsamında kayda değer bir kültürel proje olarak kabul edilmiştir. 2005 yılında Lyrikline, Kültür ve Eğlence kategorisinde ünlü Grimme Çevrimiçi Ödülü’nü aldı. 2008’de ‘Fikirler Ülkesinde Dönüm Noktası’ statüsü ‘Almanya - Fikirler Ülkesi’ girişimi tarafından Lyrikline’a verildi.
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