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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerOrhan Veli’nin 'Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
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Kitap Sanat
11.07.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Orhan Veli’nin 'Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri

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Orhan Veli’nin 'Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri

Dünyanın en büyük şiir portalı Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Buna göre, Orhan Veli Kanık'ın 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.

Orhan Veli Kanık'ın 'Anlatamıyorum' şiiri Lyrikline tarafından açıklanan listede dünya çapında en çok okunan şiirler arasında yer aldı. 1999’dan beri yayında olan Lyrikline, bu yıl 20. yılını kutluyor. Sitede 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtları yer alıyor. Berlin Şiir Evi’nin hazırladığı Lyrikline, her yıl haziran ayında yapılan Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıyor ve bu toplantıda yıllık istatistikler açıklanıyor.. Geçen yıl Lyrikline’da en çok okunan şiir ise Herman Hesse’nin “Stufen” adlı şiiriydi.

En çok okunan Türk şiirleri ise şöyle sıralanıyor:

-Anlatamıyorum (Orhan Veli)

-Hürriyete Doğru (Orhan Veli)

-Sevgilerde (Behçet Necatigil)

-Masalların Masalı (Nâzım Hikmet)

-İdiller Gazeli (Haydar Ergülen)

-Angina Pektoris (Nâzım Hikmet)

-Denizi Özleyenler İçin (Orhan Veli)

-Güzel Havalar (Orhan Veli)

-Büyük İnsanlık (Nâzım Hikmet)

-Belkim Bir Kertenkeleyim (Can Yücel)

179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasını kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle; 1. Almanya, 2. ABD, 3. Türkiye, 4. Büyük Britanya, 5. Sırbistan, 6. Avusturya, 7. İspanya, 8. İsviçre, 9. Rusya, 10. Fransa. En az şiir okunan ülke ise Burundi olmuş. Onu, Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya izliyor. Son üç yılın istatistiklerine bakıldığında Türkiye’den okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye ilk beşteydi. UNESCO projesi olarak “çağdaş, sınır ötesi kültürel değişimin mükemmel bir formu” olarak önerilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından Medeniyetler Arası Diyalog Yılı kapsamında kayda değer bir kültürel proje olarak kabul edilmiştir. 2005 yılında Lyrikline, Kültür ve Eğlence kategorisinde ünlü Grimme Çevrimiçi Ödülü’nü aldı. 2008’de ‘Fikirler Ülkesinde Dönüm Noktası’ statüsü ‘Almanya - Fikirler Ülkesi’ girişimi tarafından Lyrikline’a verildi.

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