Orhan Pamuk üzerine 6 yeni kitap

'Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk' (Orhan Pamuk’un Eserlerini Derslerde Öğretmenin Yolları), ABD’deki edebiyat ve dil profesörlerinin derneği Modern Language Association tarafından yayımlandı. 150 yıla yaklaşan tarihi ile son derece saygın bir platform olan MLA’ın "Derslerde Öğretme Yolları" dizisinde, Shakespeare’den Don Quijote’ye, Çehov’dan Faulkner’a dünya edebiyatının klasikleşmiş isimlerinin ve eserlerinin edebiyat derslerinde nasıl öğretileceği tartışılıyor... Editörlüğünü dünya edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ülkemizde de tanınan David Damrosh’la Sevinç Türkkan’ın üstlendiği kitapta Pamuk’un eserleri ele alınıyor... Kendisi de Columbia Üniversitesi’nde 11 yıldır ders veren ve kendi kitaplarını öğreten Pamuk, kitaba “Sınıftaki Fil” adlı önsözüyle katkıda bulundu. Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk

'Orhan Pamuk: Critical Essays on a Novelist Between Worlds' (Orhan Pamuk: Dünyalar Arasındaki Romancı Üstüne Eleştirel Denemeler), beşeri bilimler ve kültürel çalışmalar konusunda 2000’i aşkın akademik yayınıyla tanınan İbidem’den çıktı. Taner Can, Koray Melikoğlu ve Berkan Ulu gibi akademisyenlerin editörlüğünü üstlendiği kitap, Pamuk’un Yeni Türk Edebiyatı’ndaki yerinden hayat-yazı simetrisi ve son romanı Kırmızı Saçlı Kadın’a kadar çeşitli konularda on akademisyenin makalelerini içeriyor. Orhan Pamuk: Critical Essays on a Novelist Between Worlds

'Orhan Pamuk and the Good of World Literature' (Orhan Pamuk ve Dünya Edebiyatının İyiliği), Columbia Üniversitesi Yayınları’nca yayımlandı. New York, Queens College hocalarından Gloria Fisk’in editörlüğünü üstlendiği kitabın zayıf yanı Pamuk’un eserlerinden çok, dünya edebiyatındaki yerini, alımlanışını tartışması ve yazarının Türkçe bilmemesi. Orhan Pamuk and the Good of World Literature

'Orhan Pamuk et la Littérature Mondiale' (Orhan Pamuk ve Dünya Edebiyatı), Fransa’nın önemli akademik yayıncılarından Petra tarafından yayımlandı. Pamuk’un dünya edebiyatında en çok etkilendiğini belirttiği Dostoyevski’ye özel bir bölüm ayıran 386 sayfalık kitap, yazarın son otuz yılda adım adım nasıl dünya edebiyatının yıldızlarından biri olduğu süreci inceliyor. Kitabın yazarı ise onbeş yıldır Pamuk üzerine çalışan Paris Nanterre Üniversitesi hocalarından Elise Duclos. Orhan Pamuk et la Littérature Mondiale

'L’Herne Cahier Pamuk' (Orhan Pamuk Kitabı) ise, L’Herne Yayınevi’nin Simone de Beauvoir’dan Picasso’ya, Camus’dan Dostoyevski’ye dünyanın büyük yazar ve düşünürlerine özel kitaplar yayımlayan dizisinden çıktı. Editörlüğünü Sorbonne Üniversitesi edebiyat profesörlerinden Sophie Basch’la Nilüfer Göle’nin yaptığı kitap, hem yazarın Fransızca’da ilk kez kitaplaşan yazılı-çizili ürünleri hem de Orhan Pamuk hakkında John Updike, Margaret Atwood, Dario Gamboni, Claudio Magris, Marshall Berman, Atiq Rahimi gibi yazar ve akademisyenlerin yazılarıyla seçkin bir albüm-kitap. L'Herne – Cahier Pamuk

'Un Sogno fatto a Milano' (Milano’da Bir Rüya), İtalya’nın saygın sanat yayıncılarından Johan & Levi Editore tarafından, sanat tarihi profesörü Salvatore Settis’in sunum metniyle yayımlandı. Kitap, geçen sene Milano’da Pamuk’un müzeler kuramı konusunda Brera Akademisi’nde yapılan sempozyumun bildirilerinden oluşuyor. Orhan Pamuk’un Milano’daki Bagatti Valsecchi Müzesi’nde 19 Ocak - 24 Haziran 2018 tarihleri arasında açık kalacak olan Masumiyet Müzesi’ndeki seçme vitrin ve eşyaların replikalarından oluşturulan “Aşk, Müzeler, İlham” adlı sergiyle aynı zamanda yayımlanan kitapta Pamuk’un kendi müzesi hakkındaki söyleşi, çizim ve yazıları da bulunuyor. Un Sogno fatto a Milano