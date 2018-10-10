‘Öpüldünüz...’

11 Ekim 2018 - 17:13:47 Doğan HIZLAN

Tarık Dursun K. bir gün İstiklâl Caddesi’ne Zeki Müren’e rastlıyor, “Öpüldünüz” diyor -Tarık bütün dostlarına böyle söylerdi- Zeki Müren de ona biraz daha farklı bir cevap veriyor!

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Tarık Dursun K. hem edebiyatını hem kendisini sevdiğim bir dostumdu. Türk edebiyatına da Bâb-ı Âli’ye de emek vermiş, alçakgönüllü biriydi. Hemen hemen aynı caddede çalışırdak, o Gazeteciler Cemiyeti’nin altındaki yerde Milliyet Yayınları’nı yönetirdi, ben de biraz ötede Altın Kitaplar Yayınevi’ndeydim. Yalın edebiyat dili, anlattığı insanlarla örtüşürdü, ustalığı bundan kaynaklanıyordu. Tandığımız, rastladığmız insanların üstüne edebiyatın spotlarını tutar, o aydınlık ortamda hüzün bile tahammül edilir hale gelirdi.

Aramızda bir yayıncılık anısı da vardır: Bâki Hoca (Abdülbaki Gölpınarlı) ona Yunus Emre kitabını götürüyor, randevu saatinden önce geldiği için, biraz sonra görüşeceğini özür dileyerek bildiriyor. Bâki Hoca, çantasını alıp o kitabı bana getiriyor, kitap Altın Kitaplar’dan çıkıyor...

Böylece onun sayesinde iyi bir kitap kazandık. Bazen bunu birbirimize hatırlatır gülerdik.

İyi bir hikâyeci, iyi bir romancı olduğu kadar iyi bir senaristti.

Bir gün İstiklâl Caddesi’nde Zeki Müren’e rastlıyor, “Öpüldünüz” diyor -Tarık bütün dostlarına böyle söylerdi- Zeki Müren de ona biraz daha farklı bir cevap veriyor.

Yine bir gün Hüsamettin Bozok’un çıkardığı Yeditepe Dergisi’nde Edebiyatçılar Birliği’nin bir toplantısı var. Onat Kutlar, Tarık Dursun K., Demir Özlü toplantıdayken içeri bir okur giriyor. Hepsini okuduğu için bu karşılaşmadan mutlu oluyor, yalnız adlarını karıştırıyor. Sonra da diyor ki, “Sizin fotoğraflarınızı görmediğim için, üçünüz de esmer ve bıyıklı olduğu için karıştırdım.”

Raşit Çavaş’ın hazırladığı Tarık Dursun K.’dan Seçme Öyküler’in yer aldığı ‘Sevmek Diye Bir Şey’in başında hazırlayanın bir girişi var, ondan bir kaç satır aldım: “Tarık Dursun K. önce kendi geçmişiyle İzmir’i, sonra hayatta hep sevecen baktığı bütün insanlarımızı anlatır. Üstelik bunu ‘kısa hikâye‘ bazen ‘kısa kısa hikâye‘ tekniğiyle ama ayrıntılardan/olaylardan en küçük bir eksiklik duygusu vermeden yapar. Kısa hikâyenin ülkemizdeki en yetkin ustasıdır.“

İzmir’de açılan yazar evine onun adı verilmiştir, kitapları, eşyaları sergilenmektedir.

Türkiye’deki birçok önemli ödülü kazanmıştır: Sait Faik Armağanı, Orhan Kemal Roman Ödülü, İş Bankası Büyük Ödülü, Yunus Nadi Roman Ödülü...

2009 yılında İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı seçilmiş, hakkında ‘Tut Elimden İzmir’ kitabı hazırlanmıştır.

Yazımızın amacın geldi sıra:

Bütün kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanıyor. ‘Bağışla Onları’ romanı yeni çıktı. Şu anda YKY’de bulabileceğiniz kitapları: ‘Kurşun Ata Ata Biter’, ‘İnsan Kurdu’, ‘Sevmek Diye Bir Şey’ (Seçme Öyküler)...