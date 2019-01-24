Operetten müzikale
Operetlerin hayatımda özel bir yeri vardır. Bu ilgim daha sonra müzikallerle devam etti. Ayşen Gruda’nın kaybıyla operetten müzikale evrilen sazlı sözlü tarihimizin sayfalarını çevirdim belleğimde.
Bir zamanlar İstanbul’un önemli tiyatro salonlarından biri olan Muammer Karaca’da sahnelenen operetlerin çoğunu seyretmişimdir. İlk seyrettiğim operet ‘Platin Palas’tı, sahnede şarkılar söylenirken bir küçük bale grubu da dans ederdi. Sahnenin önünde küçük bir orkestra vardı, orkestrayı piyano çalan -adını yanlış anımsamıyorsam- Carlo Kapoçelli yönetirdi. Anadolu’dan gelenlerin İstanbul’da yaşadığı şaşkınlıklar konulardan biriydi.
Anımsadığım şarkılardan biri şuydu:
“Buraları İstanbul’dur
Baştan çıkma işi boldur.”
Daha sonra büyük ilgi gören ‘Cibali Karakolu’nu, ‘Etnan Bey Duymasın’ı seyrettim. Rahmetli Adnan Menderes’e göndermeler yapan, onun da seyrettiği bir oyundu. Elbet Haldun Taner’in yazdığı ‘Keşanlı Ali Destanı’ da operet sınıfına konulabilirdi. Gülriz Sururi - Engin Cezzar çiftinin oyunuyla tiyatro tarihimize geçti. Muhlis Sabahattin’in ‘Ayşe’ operetini de kayıtlardan dinledim. Sunuşu Baki Süha Edipoğlu yapmıştı. Zeki Müren de kasette rol almıştı. Gülriz Sururi, Suzan Lütfullah Sururi ona hamileyken oynadığı için onun anısını da tazelemiş, oyunda oynamıştı. Son yılların müzikalini de rahmetli arkadaşım Egemen Bostancı yapmıştı. Onun yapımcılığını üstlendiği operetler Şan Sineması’nda sahnelenmişti. Bürosu Şan Sineması’ndaydı, zaman zaman uğrardım. İlk operet Haldun Dormen’in kotarıp yönettiği ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ idi. Çok büyük ilgi görmüştü. 600 kezi aşkın sahnelenerek seyirci rekoru kırmıştı. 1979 - 1982 arası zaman dilimini kapsıyordu. Erol Evgin’in performansı hâlâ belleğimdedir.
Bir de üç tombul balerinin ‘Kuğu Gölü’ gösterisini seyredenler unutmamışlardır: Adile Naşit, Belkıs Dilligil, Asuman Arsan. Müziklerini de Melih Kibar ile Çiğdem Talu yapmışlardı. Egemen Bostancı daha sonra ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ ve ‘Yaygara 70’in de yapımcısı olmuştu. Bütün bu etkinliklerin önemli bölümünde rahmetli arkadaşım, magazin bilgisiyle herkesi şaşırtan Ergil Tezerdi vardı. ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’nde sahne alan isimlerden biri de bu hafta kaybettiğimiz usta oyuncu Ayşen Gruda’ydı. Pek çok filmini izlememe rağmen müzikalleriyle de belleğimde yer etmiştir.
Rahmetle anıyorum.
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