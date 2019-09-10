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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Opera’nın genç yıldızları belli oldu

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Opera’nın genç yıldızları belli oldu

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada Uğur Atasoy birinci olurken, Sedef İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren ilk üç isim Türkiye’yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek.

Genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla ‘Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka’ sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı, bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi 9 Eylül’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapıldı. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gecede, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki jüride, Siemens Sanat Programı artistik direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası genel müdürü ve sanat yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu direktör yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı. Düzenlenen törende ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde performanslarını sergilediler.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan, 1991 doğumlu, Haliç Üniversitesi Konservatuarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü’nde henüz lisans 3 aşamasındayken Avusturya’nın Salzburg kentinde ve Almanya’nın Münih kentinde Oper Im Berg Festivalinde yer alan Uğur Atasoy, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarışmanın ikincisi 1996 doğumlu, müzik eğitimine Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nde başlayan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera bölümünde devam ederek ‘Sahne Sanatları Bölüm Birincisi’ ve ‘Yüksek Şeref Öğrencisi’ dereceleri ile mezun olan Sedef İlayda Büyükyörük, Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da iki aylık Almanca dil eğitimi alma şansı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü, 1995 doğumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne sanatları bölümünden mezun olup Hochschule für Musik Saar yüksek lisans eğitimine kabul edilen Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin Euro para ödülünün sahibi oldu. 1995 doğumlu, müzik yaşamına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde başlayan ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda şan çalışmalarına devam Melis Günerli de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül töreninde yaptığı konuşmada, “1998 yılından bu yana düzenlediğimiz Siemens Opera Yarışması ile gençleri sanata yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak hem de Türkiye’nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur sebebi” dedi.

Opera’nın genç yıldızları belli oldu

Uğur Atasoy, Sedef İlayda Büyükyörük, Ramazan Karaoğlanoğlu, Melis Günerli

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