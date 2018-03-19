Operadan marka atağı

Genel müdürlükte dün yapılan toplantıya Muammer Sun, Yalçın Tura, Timur Selçuk, Bujor Hoinic, Ertuğrul Bayraktar, Cem İdiz, Can Atilla gibi farklı jenerasyonlardan Türk besteciler katıldı. Genel müdür Murat Karahan, toplantı öncesi basın mensuplarına bilgi verdi. Karahan, amaçlarının Türk opera markası yaratmak olduğunu bildirdi. Karahan, şunları söyledi:

BU FORMATTA İLK TOPLANTI

“Bu toplantı bizim için çok değerli. Bugüne kadar bu formatta yapılan ilk toplantı. Benim yurtdışı kariyerimde de gördüğüm şeylerden biri, dünyaca üne kavuşmuş, çok büyük bestecilerin eserlerinin yanı sıra her ülke, her toplum kendi opera markasını yaratmış ve yaratmaya devam ediyor. Zaten domine eden bestecilere baktığımız zaman hepsinin bestelerinin ve müziklerinin altında yerel unsurlar yatıyor. Bunu çekinmeden kullandıklarını görüyoruz. Puccini’ye baktığımızda bestelerinin tamamında neredeyse Güney İtalya müzikleri var. Rus ekolünde de Çaykovski, Rahmaninov gibi besteciler yerel müzikten beslenmiş.

MELODİK ZENGİNLİĞİMİZ VAR

Türkiye, dünyada hiçbir millet ve ulusun sahip olamayacağı melodik bir zenginliğe sahip. Birçok medeniyet ve kültürü barındırmış bu topraklarda binlerce yıllık melodik zenginlik var. Bundan sonrası için topyekûn bir hareket başlatıp, bir yol haritası çizerek ve Devlet Opera ve Balesi’nin mutlak desteğiyle Türk opera markası yaratma konusunda büyük heyecan duyuyorum.”