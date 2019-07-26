‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’
GeriKitap Sanat ‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
26.07.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’

Yeni romanı ‘Merve Kült: Bir Çöküş ve Diriliş Öyküsü’nde günlük hayatta iş, aşk, koşturmaca arasında sıkışan, bir acil çıkış kapısı arayan Merve Kültür’ün hikayesini anlatan Ceylan Naz Baycan, “Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşarak, varoluşsal süreci tamamlamak. Ve bunu da kendinizden başka kimse sizin için yapamaz” diyor.

DENİZ GÜNEY

Merve Kült çoğumuzun hayatından parçalar bulabileceğimiz ve bağ kurabileceğimiz bir karakter. Kitabı oluşturan bu karakterin ortaya çıkış sürecinden bize bahseder misiniz?

Merve Kült hepimizden yansımalar taşıyan bir karakter, tabii ki benim de yansımalarımı görebileceksiniz. Büyük şehirde yaşamanın getirdiği zorluklarla var olmaya çalışıyorum ve birçok olayla karşılaşıyorum. Çocukluğumdan beri şahit olduğum mutsuz hayatlar, sevmeden yapılan işler hayatı sorgulayarak, “Ben ne yapıyorum?” dememe sebep oldu.Hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde kalp krizi geçirdiğini düşünen iki arkadaşımı hastaneye götürdüğümde, çevremde ilaçsız yaşayamayan insanları gördüğümde, sistemde ve yaşam şeklimizde büyük sorunlar olduğunu anladım. Merve Kült, bu tecrübeler ile ortaya çıktı. Varoluş sıkıntılarını esprili bir dille anlatan kendi gerçeğinin peşinden koşmaya çalışan bir kadının acı, tatlı, hafif absürt hikayesi de diyebiliriz!

Bir çoğumuz bu varoluşsal hezeyanları yaşıyoruz. Bu sistem çöküşleriyle başı dertte olanlara tavsiyeniz nedir?

İlk olarak ara ara bu konuda bir çoğumuzun başı dertte diyebiliriz ama bunun çok da büyütülecek bir şey olmadığını söyleyeceğim. Objektif bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu düşünürsek iyi bir terapist bu durumda ihtiyacımız olan şeylerin başında. Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşarak, varoluşsal süreci tamamlamak. Ve bunu da kendinizden başka kimse sizin için yapamaz.

Sistemin dışında yaşayanlara karşı bu garip öfke neden? Merve de bu karşılaştığı insanlara yargılarla yaklaşıyor.

Herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabul etmek bize ailelerimiz ve çevremiz tarafından öğretilen bir şey değil maalesef. Her şeyin en mükemmeline ulaşmak bize hayatımızın amacı olarak gösterildi. Bizler de bunu gördük ve hayatlarımızı bu inanışlara göre şekillendirdik. Aslında sistem bize ruhumuza ters olan birçok şey yaptırmış ve bu bizleri daha da mutsuz etmiş. Biz her şeyi ne kadar kitabına uygun yapmış olsak da mükemmel diye bir kavramın olmadığını da büyüdükçe, yaşadıklarımızla birlikte öğreniyoruz.

Peki bununla nasıl başa çıkacağız? Sizin özel bir formülünüz var mı?

Açıkçası kitaptaki olayların çoğu ve daha fazlası yaşanıyor. Benim bir numaralı hayatta kalma formülüm yazmak. Yazarken aynı zamanda sıkıntılarım üzerinde düşünüyor ve onlara çare de bulabiliyorum. Başta tüm klasikler olmak üzere Engin Geçtan, Mine Özgüzel gibi insanların kitaplarını okuyunca ferahlıyorum. Günde 15-20 dakikayı kendime ayırıp meditasyon yapmaya başladım. Kısacası ruhuma iyi gelecek insanları ve sanat eserlerini kucaklayarak hayatta kalmaya çabalıyorum!

Yazmanın sana iyi geldiğini nasıl fark ettin?

Yazmak benim için tam anlamıyla hamilelik döneminde başladı. Herkesin hamilelikle ilgili bahsettiklerinden çok farklıydı benim yaşadıklarım… Hamilelere çok özel gelen birçok an bana çok abartılı geliyordu. Bunları dile getirdiğimde insanlar bana uzaydan gelmişim gibi bakıyorlardı. O yüzden yazmaya karar vermiştim çünkü konuşamıyordum! İlk kitabım kutsal İnek 7 sene önce çıktı ve 7 senedir ‘İnanamıyorum aynı benim hislerim’ diye bana ulaşan o kadar çok insan oldu ki… Yazmanın, düşüncelerimi paylaşmanın sadece bana değil başkalarına da çok iyi geldiğini gördüm. Bu da bir kitap daha yazayım, haydi bu konuyu da yazayım motivasyonu oluşturdu içimde…

Merve Kült’ün hikayesi dizi gibi akıp gidiyor. Merve Kült ile ilgili başka planlar var mı?

Bu kitabın bir dizi olmasına dair bir hayalim var. Senaryo da yazdığım için daha önceki kitaplarımda da bazı girişimlerimiz olmuştu ama sonuçlanmadılar. Merve Kült’te bu girişimlerimiz gerçeğe dönüşecek gibi hissediyorum.

‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’MERVE KÜLT: BİR ÇÖKÜŞ VE DİRİLİŞ ÖYKÜSÜ

Ceylan Naz Baycan

Artemis Yayınları, 2019

261 sayfa, 25 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Şehrin ucundan bize seslenenler
Geçmiş, yanılsamalar ve yalanlarla doludur
‘Dinleyin bir zahmet!’
Jewett’ın kemanından üç Türk bestecisi