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    Ön cephesi korunmalıydı

    ÖMER ERBİL
    11.03.2018 - 23:52 | Son Güncelleme:

    Galatasaray Üniversitesi’nin restorasyon projesini yürüten mimar Sinan Genim, kendilerine izin vermeyen Koruma Kurulu’nun Kabataş Erkek Lisesi’nin yatakhane bölümünün yıkılıp yeniden yapılmasına izin vermesini eleştirdi.

    Feriye Sarayı’nın bir bölümünde yer alan Galatasaray Üniversitesi, 22 Ocak 2013 akşamı elektrik tesisatının neden olduğu bir yangınla küle dönmüştü. O tarihten itibaren de yapının restorasyon modeli kamuoyunda sık sık tartışma konusu oldu. Mimar Sinan Genim’in binayı betonarme yapmak istediği ve Koruma Kurulu’nun buna izin vermediği gündeme geldi. Feriye Sarayı’nın 3 bölümünden diğer ikisini kullanan Kabataş Erkek Lisesi’nin yatakhane bölümünün betonarme kısımlarının iş makineleriyle yıkılmasına tepki gösteren Genim, “Benim projemi 4 yıl bekleten kurul, aynı sarayın devamı olan Kabataş’ı 40 günde geçirmiş. Koruma Kurulu’nun aynı binalar için farklı tutum içinde olmasını kabul edemiyorum. Dış cephenin betonarme olduğuna kim karar vermiş? Hangi üniversiteden rapor alınmış. Kabataş’ın projesini gördüm. Alçıpan tavan var projede. Binanın ön cephesi betonarme olamaz” dedi.

    ESERE ZARAR VERİLMİYOR

    Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ise, “Bu okulun her değeri evimizden bir parçadır. 1950 yılında yapılan restorasyonda binanın ön tarafı dahil üçte ikisi yıkıldı ve betonarme olarak aslına uygun inşa edildi. Deprem gerçeğimize uygun olarak yeniden restorasyon kararı alındı. Her iş İstanbul 3 Numaralı Koruma Kurulu’nun bilgi ve gözetiminde yapılabilmektedir. Yapılan çalışmaların ortada tarihi esere zarar verildiği iddiası ile paylaşılmasını doğru görmemekteyiz” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , Feriye Sarayı , Galatasaray Üniversitesi
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