Ömer Türkeş’in konuğu Hakan Günday

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’ dizisi ve Onur Saylak’ın yönettiği ‘Daha’ filminin senaryosuna da imza atan Hakan Günday, 1976’da Rodos’ta doğdu. İlköğrenimini Brüksel’de tamamladı. Ankara’daki Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünde üniversite eğitimine başladı. Ertesi yıl Universite Libre de Bruxelles’in siyasal bilimler bölümüne geçti. Öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam etti.

İlk romanı ‘Kinyas ve Kayra’, 2000 yılında yayımlandığında edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanan Günday, kısa sürede kendi okur kitlesini yarattı. Ardından ’Zargana’ (2002), ‘Piç’ (2003), ‘Malafa’ (2005), ‘Azil’ (2007), ‘Ziyan’ (2009), ‘Az’ (2011) ve ‘Daha’ geldi. Hakan Günday, 2015’te Fransızcaya ‘Encore’ adıyla çevrilen ‘Daha’ romanıyla Fransa’nın saygın edebiyat ödüllerinden Prix Medicis En İyi Yabancı Roman Ödülü’nü kazandı.

‘Malafa’ romanından sahneye uyarlanan oyunu ise 2010’da 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gösterildi.

Hakan Günday, bugün saat 18.00’de Beyoğlu’ndaki Mephisto Kitabevi’nde düzenlenecek söyleşide Hürriyet Kitap Sanat’ın usta roman eleştirmeni Ömer Türkeş’in sorularını yanıtlayacak.