'Omar ve Biz' dünya prömiyeri yaptı
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı film 'Omar ve Biz' dünya prömiyerini Varşova Film Festivali'nde yapacak.
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı 'Omar ve Biz' filmi dünya prömiyerini Varşova Film Festivali'nde yapacak. Bu yıl 11-20 Ekim'de 35'incisi düzenlenecek Varşova Film Festivali'nde, 'En İyi Film Ödülü' için yarışacak olan 'Omar ve Biz', Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmesiyle başlayan derin çatışmalı hikayeyi anlatıyor.
'Omar ve Biz'i izleyenler, oğlu Kemal’in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet’in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve TRT ortaklığıyla çekilen filmin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Menderes Samancılar ve Uygar Tamer yer alıyor.
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