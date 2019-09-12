Olcay ve Livaneli'ye Onur ödülü
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde verilecek onur ve emek ödüllerinin takdim edileceği isimler açıklandı. Yaşam Boyu Onur Ödüllerini Zuhal Olcay ile Zülfü Livaneli alırken, Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Derya Ergün ve Erdoğan Engin’e verilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül'de gerçekleşecek 26. Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı. Festival kapsamında düzenlenecek törenlerde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl; oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist ve besteci Zülfü Livaneli’ye veriliyor. İki usta isme ödülleri, 28 Eylül cumartesi akşamı gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni’nde takdim edilecek.
Festivalde bu yıl ilk kez düzenlenen Orhan Kemal Emek Ödülleri ise görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün’e veriliyor. Orhan Kemal Emek Ödülleri, 23 Eylül pazartesi akşamı düzenlenecek açılış toplantısında sahiplerine takdim edilecek.
Zuhal Olcay
Zülfü Livaneli
Erdoğan Engin
Derya Ergün
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