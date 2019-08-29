Okullar açılırken...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerOkullar açılırken...
GeriKitap Sanat Okullar açılırken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Doğan HIZLAN - dhizlan@hurriyet.com.tr
29.08.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Okullar açılırken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okullar açılırken...

Okullar açılmak üzereyken ben de okul alışverişlerini yapacağım, çantama koyacağım, okula ilk başlayan çocukların heyecanını yaşayacağım.

Bugün bile okullar açılırken, okul kırtasiyelerinden alışveriş yaparım. Okula başlayacakmışım gibi...Alfabe ve diğer kitaplarımı teyzem Saadet Yazar ciltletirdi. Alışveriş için tek yer Babıâli (Ankara Caddesi) idi. Çeşit çeşit defterler alınırdı, mutlaka herkesin bir sarı defteri bulunurdu, ben o defteri pek sevmez, kullanmazdım. İleride meslek olarak yayıncılığı seçtiğimde okul kitaplarının piyasasını da öğrendim. Çok tutulan yazarlara yayınevleri özel ilgi gösterirdi. Öğretmenlerin ders verdiği okullarda bu kitaplar büyük satışlara ulaşırdı. Şimdi de ortaöğretim kitaplarına değil de üniversite kitaplarına bakıyorum, onların da ayrı satış yerleri var.

Kurşunkalemle alışverişe başlanırdı, en çok alınanlar ‘Timsah’ (Alligator) ve yeşil gövdeli kurşunkalemlerdi. Kalemtıraşlar da ihmal edilmezdi, ne var ki şimdiki gibi değillerdi, kullandığınızda çöpü atacak yer arardınız. Şimdi kendi yerleri var. İlkokul zamanında bir de Nurkalem adıyla kurşunkalem çıkmış ama başarılı olamamıştı. Cağaloğlu Yokuşu’ndan inerken, sağdaki Uğur Kitabevi’nden kitaplar alınır, oradan ciltçiye gönderilirdi. Yokuştan anacaddeye çıkınca solda Memduh Aygün’e uğrardık, resim dersine tanınmış ressam Hasan Kavruk gelmeye başlayınca resim malzemelerine ilgim de arttı. Bu malzemeleri Aygün’den alırdık. Önce bir palet aldım, elbette tüp tüp yağlıboyalar, bezir yağı... Bir de Talens pasteller aldım, onlarla da resim yaptım.

Mekanik kurşunkalem kullandığımı anımsamıyorum. Kalemi açtıktan sonra yayılan o kokuyu çok severdim. Çantam vardı, genellikle ilkokulda okula beni teyzelerim götürdükleri için az bir zaman taşımıştım. Omuz çantası kullanılırdı, kutu gibi bir çanta; arkaya konulur, iliklenirdi.Şimdiki sırt çantalarının prototipiydi.Kalem kutuları modaydı -o moda bende hâlâ sürüyor- genelde tahtadandı; kalem, kalemtıraş, silgi onun içine konulurdu, çoğu ithaldi. Elbette her zaman dolmakalemim olurdu; güzel, pahalı dolmakalemler yalnız arkadaşlarımın değil hocalarımın da dikkatini çekerdi.Kimi kitapları da Ankara Caddesi’ndeki Milli Eğitim Bakanlığı dükkânından alırdık. Not tutmadan çok kitaplardan yararlanırdım; okuduğum, dinlediğim müzik belleğimde kalır ama derslerin kaldığını pek söyleyemem. Dışarıda başka arkadaşlarla vakit geçiremediğim için kendimi kitaba ve müziğe vermiştim... Şimdi öğrenciler ne kadar el yazısı yazıyor bilmiyorum, kırtasiyecilerin bazıları bazı okullarda çocuklara dolmakalemle el yazısı yazdırdıklarını söylediler. Bir de dökülmez mürekkep hokkaları vardı, öğrenciler dökmesinler dile boyna asılan hokkayı ters de döndürseniz dökülmezdi, aldım ama pek kullanmadım. Şimdi ben de okul alışverişi yapacağım, çantama koyacağım, okula ilk başlayan çocukların heyecanını yaşayacağım.

Salık vereceğim notlar:

- Mekanik kalemin rahatlığına sözüm yok ama odun kurşunkalemlerin de keyfini çıkarın. O kadar çeşit var ki...
- Bir dolmakaleminiz olsun. Belki ilk koleksiyon malzemesi o olur.
- Öyle güzel renk mürekkepler çıktı ki içi kadar dışının dizaynı da göz kamaştırıyor.
- Her kalemle aynı çeşit deftere yazılmaz, seçerken bu uyuma dikkat ediniz.
- Tükenmezin de yeri var, roller ball’un, gel’in de; yeniliklerin hepsini deneyin, ona göre karar verin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Okullar açılırken...
Erkek eksik bir dişidir!
Savaşın gerçek mağdurları: Anneler
Şifalı otlara tutkun cesur kız