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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DEVRİM YILMAZ - dgulyilmaz@gmail.com
06.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Okul sezonuna eşlik edecek kitaplar

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Okul sezonuna eşlik edecek kitaplar

Okul sezonuna eşlik edecek 3 kitap: Okuma Karşıtları Kulübü, Uçma Dersleri, Gençlik İksiri Huysuz Dede ile Pamuk Dede.

“Kitap okumak denen şey, tamamen öğretmenlerin uydurduğu bir zırvalıktır. Kitap okumaktan hiç hoşlanmam. Son derece zahmetlidir ve bu zahmet gayet bayıcı, yavaş ve sıkıcıdır.” Kitap denen şey kapı çarpmasın diye önüne koymak ya da yüksek raflara uzanmak için üstlerine çıkmak dışında neye yarar ki?

Leo, Matti, Vic ve Ste tam olarak böyle düşünüyor ve kitap okuma işine bir son vermek, hatta başkalarının da okumasını engellemek için gizli bir kulüp kuruyorlar; Okuma Karşıtları Kulübü. Arkadaşlarının kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları aşırıp saklamak ve etrafa kitap karşıtı gizemli mesajlar bırakmakla başlıyorlar işe. Peki, kulübün başkanı aşırdıkları kitaplardan birini yanlışlıkla okursa ne olur dersiniz? Yazar Lodovica Cima kitap okumanın zahmetli olduğunu asla gizlemiyor çocuklardan. Onun yaptığı, çizgi film izlemekten daha zahmetli de olsa doğru hikâye bulunduğunda kitap okumanın dünyadaki en güzel şeylerden biri olduğunu anlatması. Hem de harika bir hikâyeyle.

OKUMA KARŞITLARI KULÜBÜ Okul sezonuna eşlik edecek kitaplar
Lodovica Cima
Resimleyen: Ilaria Urbinati
Çeviren: Filiz Özdem
YKY, 2019
67 sayfa, 16 TL.

 

 

 

 

Aynı gün doğmuş, ikisinin de yüzleri erik kurusu gibi buruş buruş olmuş, çok ama çok yaşlı iki insan. Pamuk Dede yaş aldıkça adeta gençleşiyor, Huysuz Dede’yse ağrılar içinde oflayıp puflayarak bir köşede zamanın geçmesini bekliyor. Bir taraftan da düşünüp duruyor; o kendini bu kadar yaşlı ve mutsuz hissederken arkadaşının hep dinç ve mutlu kalmasına yardım eden şey ne acaba? Dediği gibi hergün gençlik iksiri içiyor olabilir mi? Ve bir gün bütün cesaretini toplayarak Pamuk Dede’nin ve onu gençleştiren gizemli iksirin peşine düşüyor. Günlerce gittiği her yerde Pamuk Dede’yi izliyor. Pamuk Dede pek çok tuhaf şey yapıyor yapmasına ama iksir falan içmiyor. Peki, bu bitmek bilmez kahkahaların, mutluluğun, dinçliğin kaynağı ne öyleyse?

GENÇLİK İKSİRİ
HUYSUZ DEDE İLE PAMUK DEDE Okul sezonuna eşlik edecek kitaplar
Ilaria Guarducci
Çeviren: Burcu Ural Kopan
Marsık Kitap, 2019
32 sayfa, 20 TL.

 

 

 

 

 

Sahilde tek başına durmuş uzaklara doğru bakan küçük bir kırlangıç. Kış gelmek üzere, adadan gitmesi gerek ama bunun nasıl yapılacağına dair hiçbir fikri yok. Bir yol bulmalı ama ne? Ada Tavşanını dinleyip durmaksızın koşmalı mı, Sazan Balığı gibi suya atlayıp güneye kadar yüzmeli mi? Acaba Köstebeğe uyup bir tünel mi kazmalı yoksa Ayının mağarasına konuk olup orada kışın bitmesini mi beklemeli? Küçük Kırlangıç ona tavsiye veren herkesi dinliyor, deniyor, çabalıyor, kendini zorluyor ama hayır, yapamıyor. Çünkü o tavsiyelerin hiçbiri ona göre değil, onun içindeki gücü, kendi yeteneklerini keşfetmesi gerekiyor ama nasıl?

Luca Cognolato, insan etrafındakilerin yapabildikleriyle mi yol alır yoksa kendi becerileriyle mi, diye soruyor ve ekliyor; denemekten, hata yapmaktan, hayatı keşfetmekten korkmayın.

UÇMA DERSLERİ Okul sezonuna eşlik edecek kitaplar
Luca Cognolato
Resimleyen: Sophie Fatus
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu
Çınar Yay., 2019
64 sayfa, 9 TL

 

 

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