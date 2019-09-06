Okul sezonuna eşlik edecek kitaplar

“Kitap okumak denen şey, tamamen öğretmenlerin uydurduğu bir zırvalıktır. Kitap okumaktan hiç hoşlanmam. Son derece zahmetlidir ve bu zahmet gayet bayıcı, yavaş ve sıkıcıdır.” Kitap denen şey kapı çarpmasın diye önüne koymak ya da yüksek raflara uzanmak için üstlerine çıkmak dışında neye yarar ki?

Leo, Matti, Vic ve Ste tam olarak böyle düşünüyor ve kitap okuma işine bir son vermek, hatta başkalarının da okumasını engellemek için gizli bir kulüp kuruyorlar; Okuma Karşıtları Kulübü. Arkadaşlarının kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları aşırıp saklamak ve etrafa kitap karşıtı gizemli mesajlar bırakmakla başlıyorlar işe. Peki, kulübün başkanı aşırdıkları kitaplardan birini yanlışlıkla okursa ne olur dersiniz? Yazar Lodovica Cima kitap okumanın zahmetli olduğunu asla gizlemiyor çocuklardan. Onun yaptığı, çizgi film izlemekten daha zahmetli de olsa doğru hikâye bulunduğunda kitap okumanın dünyadaki en güzel şeylerden biri olduğunu anlatması. Hem de harika bir hikâyeyle.

OKUMA KARŞITLARI KULÜBÜ

Lodovica Cima

Resimleyen: Ilaria Urbinati

Çeviren: Filiz Özdem

YKY, 2019

67 sayfa, 16 TL.

Aynı gün doğmuş, ikisinin de yüzleri erik kurusu gibi buruş buruş olmuş, çok ama çok yaşlı iki insan. Pamuk Dede yaş aldıkça adeta gençleşiyor, Huysuz Dede’yse ağrılar içinde oflayıp puflayarak bir köşede zamanın geçmesini bekliyor. Bir taraftan da düşünüp duruyor; o kendini bu kadar yaşlı ve mutsuz hissederken arkadaşının hep dinç ve mutlu kalmasına yardım eden şey ne acaba? Dediği gibi hergün gençlik iksiri içiyor olabilir mi? Ve bir gün bütün cesaretini toplayarak Pamuk Dede’nin ve onu gençleştiren gizemli iksirin peşine düşüyor. Günlerce gittiği her yerde Pamuk Dede’yi izliyor. Pamuk Dede pek çok tuhaf şey yapıyor yapmasına ama iksir falan içmiyor. Peki, bu bitmek bilmez kahkahaların, mutluluğun, dinçliğin kaynağı ne öyleyse?

GENÇLİK İKSİRİ

HUYSUZ DEDE İLE PAMUK DEDE

Ilaria Guarducci

Çeviren: Burcu Ural Kopan

Marsık Kitap, 2019

32 sayfa, 20 TL.

Sahilde tek başına durmuş uzaklara doğru bakan küçük bir kırlangıç. Kış gelmek üzere, adadan gitmesi gerek ama bunun nasıl yapılacağına dair hiçbir fikri yok. Bir yol bulmalı ama ne? Ada Tavşanını dinleyip durmaksızın koşmalı mı, Sazan Balığı gibi suya atlayıp güneye kadar yüzmeli mi? Acaba Köstebeğe uyup bir tünel mi kazmalı yoksa Ayının mağarasına konuk olup orada kışın bitmesini mi beklemeli? Küçük Kırlangıç ona tavsiye veren herkesi dinliyor, deniyor, çabalıyor, kendini zorluyor ama hayır, yapamıyor. Çünkü o tavsiyelerin hiçbiri ona göre değil, onun içindeki gücü, kendi yeteneklerini keşfetmesi gerekiyor ama nasıl?

Luca Cognolato, insan etrafındakilerin yapabildikleriyle mi yol alır yoksa kendi becerileriyle mi, diye soruyor ve ekliyor; denemekten, hata yapmaktan, hayatı keşfetmekten korkmayın.

UÇMA DERSLERİ

Luca Cognolato

Resimleyen: Sophie Fatus

Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Çınar Yay., 2019

64 sayfa, 9 TL