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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Öksüz kız’ın hikâyesi Meclis tutanaklarında... 1 gün olsun özgür olsun

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‘Öksüz kız’ın hikâyesi Meclis tutanaklarında... 1 gün olsun özgür olsun

Ayı Meyvan’ın hikâyesi bir Mehmetçiğin onu ölü annesinin yanında bulup sahiplenmesiyle başladı. O Mehmetçik, tezkere alıp evine giderken hain pusuda şehit edildi. Cebinden, kendisine bir şey olursa Meyvan’ı annesine vasiyet ettiğine dair bir mektup çıktı. O öykü TBMM’deydi...

ANNEDEN DE ÇALDILAR

İddiaya göre Hakkâri’de Meyvan’ın annesi yavrularını korurken bir saldırıda öldürüldü. Terhisine 6 gün kalan Mehmet, öksüz kız çocuğu anlamına gelen Meyvan adını koyduğu iki aylık yavruyu sahiplendi. Ancak Mehmet de tezkeresini alıp evine dönerken düştüğü pusuda şehit oldu. Cebinde annesine bir vasiyet niteliğinde mektup bulunan Mehmet, ondan Meyvan’a bakmasını istiyordu. Annesinden de çalınan ve Hayvanları Koruma Derneği’nin (HAYKOD) bularak yıllardır barınağında baktığı Meyvan, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun gündemine geldi. Komisyon’da yaşanan Meyvan tartışması Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

‘Öksüz kız’ın hikâyesi Meclis tutanaklarında... 1 gün olsun özgür olsun

30 YILLIK ÇIĞLIK

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Derneği Başkanı Mehtap Özer: Bir köpek barınağında tutulan ayı Meyvan’ın, yabanıl bir hayatın bir gün bile olsa özel ve kendine ait doğal ortamda yaşayıp ölmesini diliyorum çünkü bir köpek barınağında tutuluyor. Sizden bu konuda yardım istiyoruz. Otuz yıldır...
Başkan Mustafa Yel: Nerede?

Mehtap Özer: Çubuk Barınağı’nda, bir gönüllü barınağında bir şekilde, usulsüz bir şekilde... Karacabey’de o kadar uygun bir yer var ki.
Başkan Mustafa Yel: Uludağ’da var, daha önce toplanan ayıların hepsi oraya gitmişti. Niye orada tutuluyor, barınakta tutuluyor?
Mehtap Özer: Tamamen usulsüz, hiçbir bahanesi yok. Mahkemelere başvuruldu, her şey yapıldı. Bu ayının ömrü bir gün bile kalsa, toprağa kavuşmasını istiyoruz.

YÜRÜTMEYİ DURDURMADAN

Doğa Koruma Şube Müdürü Hayriye Eren: Bu ayının şöyle bir hikâyesi var, şehir efsanesine döndü artık. Zamanında güneydoğuda bir askerimiz bu ayıyı buluyor, annesi ölmüş vaziyette, yavruyu alıyor, sahiplenmiş gibi oluyor. Terhis olduktan sonra yolda gelirken şehit oluyor, pusu kuruyorlar. Sonra, ailesi diyor ki, ‘Çocuğum madem sahiplenmiş, bu ayıya bakmak istiyoruz’ falan deyip... Ankara şehir merkezine kadar geliyor. Sonra, ayı bu gösterilerde falan kullanılıyor. Bu, Çubuk’taki dernek bu hayvana sahip çıkıyor ve köpek barınağında... Zaten ayı orada kendine bir dünya kurmuş. Köpek barınağına kapatmışlar. Zamanında o hayvanı biz almak için girişimlerde bulunduk, Bursa’daki ayı barınağına...
Başkan Mustafa Yel: Vermek istemeyen kim, peki?
Hayriye Eren: Vermek istemeyen değil, şu an mahkemesi devam ettiği için... Sürekli yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar.

RAPORU VEREN KİM?

Mustafa Yel: Kim mahkeme açtı?
Hayriye Eren: Karşı taraf.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Sahipli hayvan olarak mı görünüyor?
Mehtap Özer: Görünemez sahipli hayvan.
Hayriye Eren: Şu an elinde bulunduran dernek sürekli dava açıyor bize. Mahkeme ona öyle karar veriyor. O ayının orada kalmaması gerektiğini savunanlardan birisiyim. Ama ayıyı ne zaman nakletmek istesek, ayının elinde bir tümör çıkıyor, rapor alınıyor, işte göbeğinde... Ayının nakliyle alakalı, zamanında ‘Bu ayı nakledilirse yolda ölür, anesteziyi kaldıramaz’ diye rapor olduğu için götürülmedi.
Mustafa Yel: Peki, bu raporu veren kim, bir özel veteriner mi?
Hayriye Eren: Hayır, özel veteriner değil, Ankara Veteriner Fakültesi’nden alınmış rapor var.
Mustafa Yel: Kaç yaşında bu ayı?
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Başkanı Burak Özgüner: 22 falan.”

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