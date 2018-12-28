Odunpazarı Modern Müze sanal gerçeklikle tanıtıldı
Eskişehir’de 2019 yılında kapılarını açmayı planlayan OMM - Odunpazarı Modern Müze, önceki gün İstanbul’da gerçekleşen bir davetle basın mensupları, sanatçılar, kültür sanat profesyonelleri, iş dünyasını bir araya getirdi. Davete katılan konuklar sanal gerçeklik uygulamasıyla OMM'u keşfetti.
OMM Kurucusu Erol Tabanca, davette yaptığı konuşmada “OMM hayalimizin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Eskişehir’de hayata geçirmeye hazırlandığımız müzemiz ile Türkiye’nin, Eskişehir’in ve Odunpazarı’nın bilinirliliğinin artmasını istiyoruz. Özellikle Eskişehir’in genç insanlarına sanatı sevdirmek, sanatla ilişkilerini yoğunlaştırmak adına da bir çabamız var. 2019 OMM’un yılı olacak; dolayısıyla bu özel yılın gelişini sizlerle birlikte kutlamayı arzuladık.” diyerek OMM heyecanına ortak olan tüm konuklara teşekkürlerini sundu. Konukların sanal gerçeklik uygulamasıyla OMM’u keşfetme imkanı bulduğu davet, Tuğçe Şenoğul’un ve Age Reform sahne aldı.
Ev sahipliğini Rana-Erol Tabanca’nın yaptığı gecede, aralarında Bülent-Oya Eczacıbaşı, Cem-Ronit Hakko, Cem-Ümit Boyner, Banu-Hakan Çarmıklı, Osman Çarmıklı, Berrak-Nezih Barut, Emre Arolat, Erdil-Begüm Yaşaroğlu, Esra Ekmekçi, Görgün Taner, Muzaffer Yıldırım, Maria-Yahşi Baraz, Rabia-Ali Güreli, Mehmet Toner, Mustafa Toner, Gül-Mustafa Oğuz, Nesrin Esirtgen, Nino-Sandra Erer, Oya-Hüsamettin Koçan, Pınar Siyahi Alparslan, Hüsniye Siyahi, Sedefhan Oğuz, Sibel-Bedri Baykam, Taner Ceylan, Ece-Olgaç Artam, Turgay Artam, Zeynep-Onay Bilgin, Yasemin-Fatih Karamancı gibi iş ve sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi.
Eskişehir’in Unesco Dünya Kültür Mirasları Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı bölgesinde 2019 yılında açılması planlanan OMM’un mimari tasarımı, dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma&Associates imzasını taşıyor. Eskişehir ve Türkiye için simgesel bir yapı haline gelecek OMM binası, Osmanlı sivil mimarisi ve geleneksel Japon mimarisinden aldığı referanslarla yerel değerleri çağdaş mimariyle buluşturuyor.
Yaklaşık 4.500 m2 alana sahip olan OMM’da; sergileme alanları, çeşitli etkinlik mekanları, kafe ve müze dükkanı yer alıyor. OMM’un; Türkiye'den ve yurt dışından farklı sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinin sergileneceği, kültürlerarası diyaloğa imkan tanıyan, sürekli yenilenen ve yenileyen bir platform olması amaçlanıyor.
OMM’un açılış sergisinde Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Erol Tabanca koleksiyonundan eserler yer alacak. Bunun yanı sıra Japon sanatçı Chikuunsai IV Tanabe’nin mekana özel bir enstalasyonu da müzede yer alacak. Koleksiyon sergilerinin yanı sıra OMM’da yılda en az 2 ya da 3 süreli sergi yapılması planlanıyor.
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