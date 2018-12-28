Odunpazarı Modern Müze sanal gerçeklikle tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerOdunpazarı Modern Müze sanal gerçeklikle tanıtıldı
GeriKitap Sanat Odunpazarı Modern Müze sanal gerçeklikle tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
28.12.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Odunpazarı Modern Müze sanal gerçeklikle tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Odunpazarı Modern Müze sanal gerçeklikle tanıtıldı

Eskişehir’de 2019 yılında kapılarını açmayı planlayan OMM - Odunpazarı Modern Müze, önceki gün İstanbul’da gerçekleşen bir davetle basın mensupları, sanatçılar, kültür sanat profesyonelleri, iş dünyasını bir araya getirdi. Davete katılan konuklar sanal gerçeklik uygulamasıyla OMM'u keşfetti.

OMM Kurucusu Erol Tabanca, davette yaptığı konuşmada “OMM hayalimizin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Eskişehir’de hayata geçirmeye hazırlandığımız müzemiz ile Türkiye’nin, Eskişehir’in ve Odunpazarı’nın bilinirliliğinin artmasını istiyoruz. Özellikle Eskişehir’in genç insanlarına sanatı sevdirmek, sanatla ilişkilerini yoğunlaştırmak adına da bir çabamız var. 2019 OMM’un yılı olacak; dolayısıyla bu özel yılın gelişini sizlerle birlikte kutlamayı arzuladık.” diyerek OMM heyecanına ortak olan tüm konuklara teşekkürlerini sundu. Konukların sanal gerçeklik uygulamasıyla OMM’u keşfetme imkanı bulduğu davet, Tuğçe Şenoğul’un ve Age Reform sahne aldı.

Ev sahipliğini Rana-Erol Tabanca’nın yaptığı gecede, aralarında Bülent-Oya Eczacıbaşı, Cem-Ronit Hakko, Cem-Ümit Boyner, Banu-Hakan Çarmıklı, Osman Çarmıklı, Berrak-Nezih Barut, Emre Arolat, Erdil-Begüm Yaşaroğlu, Esra Ekmekçi, Görgün Taner, Muzaffer Yıldırım, Maria-Yahşi Baraz, Rabia-Ali Güreli, Mehmet Toner, Mustafa Toner, Gül-Mustafa Oğuz, Nesrin Esirtgen, Nino-Sandra Erer, Oya-Hüsamettin Koçan, Pınar Siyahi Alparslan, Hüsniye Siyahi, Sedefhan Oğuz, Sibel-Bedri Baykam, Taner Ceylan, Ece-Olgaç Artam, Turgay Artam, Zeynep-Onay Bilgin, Yasemin-Fatih Karamancı gibi iş ve sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi.
Eskişehir’in Unesco Dünya Kültür Mirasları Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı bölgesinde 2019 yılında açılması planlanan OMM’un mimari tasarımı, dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma&Associates imzasını taşıyor. Eskişehir ve Türkiye için simgesel bir yapı haline gelecek OMM binası, Osmanlı sivil mimarisi ve geleneksel Japon mimarisinden aldığı referanslarla yerel değerleri çağdaş mimariyle buluşturuyor.

Yaklaşık 4.500 m2 alana sahip olan OMM’da; sergileme alanları, çeşitli etkinlik mekanları, kafe ve müze dükkanı yer alıyor. OMM’un; Türkiye'den ve yurt dışından farklı sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinin sergileneceği, kültürlerarası diyaloğa imkan tanıyan, sürekli yenilenen ve yenileyen bir platform olması amaçlanıyor.
OMM’un açılış sergisinde Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Erol Tabanca koleksiyonundan eserler yer alacak. Bunun yanı sıra Japon sanatçı Chikuunsai IV Tanabe’nin mekana özel bir enstalasyonu da müzede yer alacak. Koleksiyon sergilerinin yanı sıra OMM’da yılda en az 2 ya da 3 süreli sergi yapılması planlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz