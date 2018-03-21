Ödülleri Art Basel gezisi

HİTAY Holding ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile 2013 yılından bu yana 6’ncısı düzenlenen yarışma sonucunda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi resim, heykel ve fotoğraf bölümünden 4 öğrenci, İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşen çağdaş sanat fuarı Art Basel’i ziyaret etme şansını yakaladı. Hitay Holding böylece geçtiğimiz yıldan itibaren ödül olarak bir yıl Art Basel, bir yıl Venedik Bienali gezisi şeklinde belirlenen yarışma kapsamında, bugüne kadar toplam 20 sanat öğrencisinin dünya çapında kabul görmüş sanat etkinliklerine katılmasına öncülük etmiş oldu.

Art Basel gezisine katılan öğrenciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri Prof. Fatma Akyürek ve Prof. Neslihan Pala, Yrd. Doç. Önder Büyükerman, Yrd. Doç. Ayla Aksungur ve Prof. Rahmi Aksungur, resim bölümü öğretim üyeleri Prof. Mustafa Bozkurt, Yrd. Doç. Umur Deniz, Doç. Özlem Üner, Yrd.Doç. Yasemin Nur Erkalır ve Yrd.Doç. Erdal Kara, fotoğraf bölümü öğretim üyeleri Prof. Nihal Kafalı, Prof. Ozan Bilgiseren, Doç. Seçkin Tercan, Yrd. Doç. Tuna Uysal ve Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından belirlendi. Seçici Kurul tarafından belirlenen Art Basel’e gidecek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin isimleri ise şöyle: Resim bölümünden Elif Akçay, Damla Çil, heykel bölümünden Zerrin Yavaş ve fotoğraf bölümünden Somer Şpat.