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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Obradovic’in hayatı kitap oldu

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Obradovic’in hayatı kitap oldu

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic’in yaşamı ‘Yaşayan Efsane Obra’ adlı kitap ile okuyucularla buluştu. Fanatik yazarlarından Gökhan German ve Hamit Turhan sporcunun hayatı ve kişiliğini kaleme aldı.

Dünya basketbolunun tanınan ismi Obradovic’in hayatı Fanatik Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. ‘Yaşayan Efsane Obra’ , Zeljko Obradovic’in basketbol ve hayat derslerine, kariyer kronolojisine ve Obradovic hakkında spor dünyasının önemli isimlerin yaptığı görüşlere yer verildi. Sporcunun hayatı, kitap boyunca çeşitli görsellerle, alıntılarla ve onu tanıyanların anılarına yer verilerek oluşturuldu. Kitap, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini’nin önsözüyle başlıyor.

Obradovic, 1960 yılında Yugoslavya’nın Moravica eyaletine bağlı Cacak şehrinde doğdu. Basketbola olan tutkusu küçük yaşta yüreğine yerleşiyor, büyüdüğü şehrin takımı Borac Cacak’ın altyapısına alınmasıyla başlayan serüveni, uzun yıllar devam etti. Yeteneği ve başarıları onu A takımından, milli takıma, antrenörlüğe, koçluğa ve unutulmaz şampiyonluklara taşıdı. Başantrenör olarak Partizan ile çalışmaya başlayan Obra, Badalona’da, Real Madrid, Benetton ve ardından Panathinaikos takımlarında önemli şampiyonluklara imzasını attı. Son olarak ‘Fenerbahçe’ye, hiçbir yarışta ikinci olmak için gelmedim.’ diyerek Fenerbahçe’deki serüvenine başladı.

Obradovic’in hayatı kitap oldu
YAŞAYAN EFSANE OBRA

Fanatik Kitap, 2019

Editör : Orçun Konaklılar

Yayın Koordinatör: Tiraje Erginer Önder

Yayına Hazırlık: Ömür Kurt – Coşkun Şen

210 sayfa, 39 TL.

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