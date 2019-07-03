Obradovic’in hayatı kitap oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic’in yaşamı ‘Yaşayan Efsane Obra’ adlı kitap ile okuyucularla buluştu. Fanatik yazarlarından Gökhan German ve Hamit Turhan sporcunun hayatı ve kişiliğini kaleme aldı.
Dünya basketbolunun tanınan ismi Obradovic’in hayatı Fanatik Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. ‘Yaşayan Efsane Obra’ , Zeljko Obradovic’in basketbol ve hayat derslerine, kariyer kronolojisine ve Obradovic hakkında spor dünyasının önemli isimlerin yaptığı görüşlere yer verildi. Sporcunun hayatı, kitap boyunca çeşitli görsellerle, alıntılarla ve onu tanıyanların anılarına yer verilerek oluşturuldu. Kitap, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini’nin önsözüyle başlıyor.
Obradovic, 1960 yılında Yugoslavya’nın Moravica eyaletine bağlı Cacak şehrinde doğdu. Basketbola olan tutkusu küçük yaşta yüreğine yerleşiyor, büyüdüğü şehrin takımı Borac Cacak’ın altyapısına alınmasıyla başlayan serüveni, uzun yıllar devam etti. Yeteneği ve başarıları onu A takımından, milli takıma, antrenörlüğe, koçluğa ve unutulmaz şampiyonluklara taşıdı. Başantrenör olarak Partizan ile çalışmaya başlayan Obra, Badalona’da, Real Madrid, Benetton ve ardından Panathinaikos takımlarında önemli şampiyonluklara imzasını attı. Son olarak ‘Fenerbahçe’ye, hiçbir yarışta ikinci olmak için gelmedim.’ diyerek Fenerbahçe’deki serüvenine başladı.
YAŞAYAN EFSANE OBRA
Fanatik Kitap, 2019
Editör : Orçun Konaklılar
Yayın Koordinatör: Tiraje Erginer Önder
Yayına Hazırlık: Ömür Kurt – Coşkun Şen
210 sayfa, 39 TL.
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