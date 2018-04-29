‘Nutuk’a senfonik şiir yorumu
ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’unu ‘Senfonik Şiir’ olarak kaleme aldığı kitabı, İtalik Kitaplar tarafından yayımlandı.
Türkiye’de en çok satılan kitabın yıllardır ‘Nutuk’ olduğunu ancak en çok okunan kitaplardan olduğunu ifade etmekte zorlandığını belirten Yalman, bu nedenle özellikle gençlere ve sanatçılara yardımcı olmak amacı ile Atatürk’ün bu büyük eserini manzum bir üslup içinde yazmaya çalıştığını söylüyor. Aytaç Yalman kitaba yazdığı ‘Önsöz’de eser hakkında şu bilgileri veriyor: “Bu manzum/müzikal eserde 1919-1927 yılları arasında yaşanan siyasi olayları bizzat Atatürk’ün ifadeleri ile anlatmaya çalıştım. Özellikle genç nesillerin istifade edebileceğini düşündüğüm bu anıt eserin, geniş halk kitlelerine ulaşması, okunması ve dinlenmesini temenni ediyorum.”
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