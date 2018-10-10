Nuri İyem’in sekiz büyük tablosu satışta
Özellikle Anadolu kadınlarının portreleriyle tanınan, Türkiye’de toplumsal gerçekçi resmin büyük ismi Nuri İyem’in kızı Müjde Tanla babasının koleksiyonunda yer alan sekiz büyük eseri satışa çıkarıyor.
Alif Art Antikacılık’ın 13 Ekim Cumartesi saat 14.00’te Nişantaşı’nda bulunan galeride düzenleyeceği ‘Osmanlı & Karma Sanat’ başlıklı müzayedesinde satışa sunulacak eserler arasında 2005 yılında hayata veda eden Nuri İyem’in başyapıtlarından ‘Kayınvalide ve Eltiler’ isimli tablosu da yer alıyor. Müzayedede önemli koleksiyonlardan tablolar, hatlar, Kütahya ve Çanakkale seramikler, halılar ile dünyaca ünlü tasarımcıların mobilyaları olmak üzere toplam 464 eser satışa sunulacak. Tüm eserler; 12 Ekim’e kadar, Nişantaşı’nda yer alan galeride sergilenecek.
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