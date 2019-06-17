Nuri İyem Resim Ödülü Nurdan Erol’a...
14’üncü Nuri İyem Resim Ödülü Nurdan Erol’un olurken Semra Akkuş da Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Evin Sanat Galerisi tarafından bu sene 14’üncüsü düzenlenen ‘Nuri İyem Resim Ödülü’nün sahibi Nurdan Erol oldu. Evin İyem Jüri Özel Ödülü ise Semra Akkuş’a gitti... 50 farklı şehirden 310 katılımcının 431 resimle katıldığı yarışmanın bu seneki seçici kurulu Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Hakan Gürsoytrak, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Burcu Pelvanoğlu ve Feyyaz Yaman’dan oluştu. Yarışmaya İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Aydın, Antalya ve Adana başta olmak üzere Konya, Mersin , Muğla ,Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Bursa, Zonguldak, Siirt, Kütahya, Sakarya, Çanakkale, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Hatay, Kastamonu, Bilecik, Burdur, Kırşehir, Van gibi bir çok şehirden katılım oldu. Öğrenci olan katılımcılar ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere 28 farklı üniversitede öğrenimine devam eden isimlerdi. 25 Haziran Salı günü Evin Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek ödül töreninde Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve ‘Nuri İyem Resim Ödülü’nü temsil eden heykel ile 10 bin TL’lik ödül Doğan Hızlan tarafından Nurdan Erol’a verilecek. ‘Evin İyem Jüri Özel Ödülü’nü temsil eden Nasip İyem heykeli reprodüksiyonu ve Paris kültür sanat gezisi ödülü ise Selçuk Altun ve Tülay Güngen tarafından Semra Akkuş’a verilecek. Törenin ardından, ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergilenmek üzere seçilen resimlerin de dahil olduğu serginin açılışı gerçekleşecek.
Semra Akkuş'un eseri.
9 Temmuz’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde görülebilecek olan sergide Ayşe N. Ulaştırıcı, Ayşenur Köksal, Barış Banaz Batuhan Daşdemir, Bengü Bahar Üzlikcan, Berna İnan, Çiler Süyev, Damla Karadere, Deryan Kocaer, Eda Duran, Elif Karagöz, Enis Aydoğan, Ercan Sert, Gülay Er, Hikmet Şahin, Hilmi Can Özdemir, Hüseyin Aksoy, Kerem Kuşçu, Memed Türkmen, Nilüfer Topal, Nurdan Erol, Nursun Hafızoğlu, Onur Arıkan, Öznür Karadayı, Sedat Bakı, Sefer Tan, Semra Akkuş, Semra Çelik, Soner Civlizoğlu, Şeyma Defne Temiz, Yasemin Kozak, Yunus Gündüz ve Zeynep Çaylı’nın eserleri yer alaca
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