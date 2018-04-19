Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerNuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da
GeriKitap Sanat Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
19.04.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da
Nuri Bilge Ceylan

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı' bu sene 71. kez 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin yarışma filmleri arasına sonradan eklenen yapımlar arasında yer aldı.

71. Cannes Film Festivali'nin programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen filmler arasında 'Ahlat Ağacı'nın da olması şaşkınlık yaratmıştı. Festivalde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Nuri Bilge Ceylan da yeni filmi Ahlat Ağacı’yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.
Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın festivalde yer alacağı duyuruldu. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak. Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu' ile Cannes'dan Altın Palmiye ile dönmüştü. 'Ahlat Ağacı' bir genç yazarın küçük bir kasabada yaşadığı sıkıntılara ve babasıyla olan ilişkilere odaklanıyor. Film 7 ülkenin ortak yapımı olarak dikkat çekiyor. Filmde başrolleri Murat Cemcir ve Doğu Demirkol oynarken yardımcı rollerde Tamer Levent, Hazar Ergüçlü, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer, Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor.

Buna ek olarak Yann Gonzalez‘in Un Couteau Dans Le Cœur (Knife + Heart) adlı filmi ve Sergey Dvortsevoy‘un Tulpan‘ı da Ahlat Ağacı ile birlikte ana yarışma seçkisine dahil olan filmler. Böylelikle ana yarışmada yer alacak 21 film açıklanmış oldu.

İşte Cannes yarışma filmleri seçkisi:

Le Livre D’Image, Jean-Luc Godard

Blackkklansman, Spike Lee

Three Faces, Jafar Panahi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Leto, Kirill Serebrennikov

Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher

Under The Silver Lake, David Robert Mitchell

Capernaum, Nadine Labaki

At War, Stephane Brizé

Asako I&II, Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, Christophe Honoré

Dogman, Matteo Garrone

Girls Of The Sun, Eva Husson

Yomeddine, A.B Shawky

Burning, Lee-Chang Dong

Shoplifters, Kore-Eda Hirokazu

Ash Is Purest White, Jia Zhang-Ke

Un Couteau Dans Le Cœur, Yann Gonzalez

Tulpan, Sergey Dvortsevoy

Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan

(Kaynak: Milliyet Sanat)  

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

'Mutlu Çocuklar Takımı'yla buluşma

En iyisi ‘Borç’

Yılın sanatçısı