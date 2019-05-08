Nuri Bilge Ceylan Baksı Müzesi'nde
‘KIŞ UYKUSU’ filmiyle sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Palmiye’yi kazanan yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, eserleriyle Bayburt'ta. Ceylan'ın 2003 ve 2013 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan ve Dirimart'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, önceki akşam Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde ressam Hüsamettin Koçan’ın kurduğu Baksı Müzesi’nde açıldı.
Usta yönetmenin sinema ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenliliğin ve çok katmanlılığın bir kutlaması düşüncesi üzerine hazırlanan sergi, sanatçının yapıtlarıyla kırsala olan yolculuk olarak değerlendiriliyor. ‘Babamın Dünyası’ ve ‘Sinemaskop Türkiye’ başlıklarıyla iki bölümde sergilenen eserler, 25 Ağustos'a kadar görülebilecek.
Yurt içinde ve dışında birçok kez fotoğrafları sergilenen Nuri Bilge Ceylan'ın ‘Sinemaskop Türkiye’ serisi en son geçen yıl ağustos ayında Saraybosna'da yer alan Bosna Hersek Ulusal Galerisinde izleyiciyle buluşmuştu.
Kendi sinemasında olduğu gibi fotoğraflarında da yaşamı bir zamanlar katmanı olarak ele almaya çalışan Nuri Bilge Ceylan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2 yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sinema eğitimi alan Ceylan'ın ‘Koza’ adlı yapımı, 1995'de Cannes Film Festivali’nde yarışma için seçilen ilk Türk kısa filmi oldu.
Ceylan, 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan ‘Kasaba’yı, 1999'da ise otobiyografik izler de taşıyan ‘Mayıs Sıkıntısı’nı çekti. 2002 tarihli ‘Uzak’ filmiyle 56. Cannes Film Festivali’nde büyük jüri ödülü’ne değer görülen Ceylan, 59. Cannes Film Festivali’nde de ‘İklimler’ adlı filmiyle FIPRESCI ödülünü aldı.
Yönetmen koltuğuna 2008'de oturduğu ‘Üç Maymun’la yine Cannes’da en iyi yönetmen ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes’da ‘Bir Zamanlar Anadolu'da’ filmiyle büyük jüri ödülüne layık görüldü. Ceylan, 67. Cannes Film Festivali’nde ise en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi ‘Kış Uykusu’ adlı filmiyle aldı.
Ceylan, geçen yıl Cannes’de yaklaşık 15 dakika ayakta alkışlanan son filmi ‘Ahlat Ağacı’yla yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye'nin Oscar aday adayı olmuştu.
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