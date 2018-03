Notalarla 57. Alay’ın kahramanlık öyküsü

İş Sanat, bu akşam dünya tarihinde eşi görülmemiş kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nı anlatan senfonik bir konsere ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin üretken bestecilerinden Can Atilla’nın Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı anısına bestelediği ve daha önce DVD olarak müzikseverlere sunulan ‘Senfoni No. 2 57. Alay Gelibolu’ eseri ilk kez İş Sanat sahnesinde seslendirilecek. Konserde Burak Tüzün yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Amerikalı soprano Angela Ahıskal ve Özbek çellist Serdar Rasul’a eşlik edecek.

Can Atilla’nın dünya tarihinde bir ikon olarak anılan kahraman 57. Alay’dan esinle bestelediği eser, savaş karşısında insanlığın hissettiği masumiyet ve çaresizliği anlatan bir savaş senfonisi... Çanakkale Savaşı temalı ilk klasik senfoni olma özelliğini de taşıyan eser, dört bölümden oluşuyor.

57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey’in duygularının, çelişkilerinin, ailesine duyduğu özlemin ve komutanlık kararlılığının vurgulandığı ilk bölümde savaşın karanlık görkemi betimleniyor. Türk ve Anzak askerlerinin sevgililerine ve ailelerine yazdığı mektuplar senfoninin ikinci lirik bölümünde işleniyor. Üçüncü bölümde, Atatürk’ün Anzak annelerine söylediği ve bugün bütün dünyada Çanakkale Savaşı söz konusu olduğunda hemen hatırlanan o eşsiz cümleler soprano ve orkestra eşliğinde seslendiriliyor.

“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar!

Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız

olmuşlardır.”

Dördüncü ve son bölümde Anzakların ünlü şairi John Le Gay Brereton’un, bugün Anzak askerlerinin mezar taşlarında yer alan, ünlü Çanakkale Savaşı şiiri, yine solo soprano ve orkestrayla birlikte seslendiriliyor. Savaşın vahşetinin anlatıldığı dört dakika uzunluğundaki mücadele sahnesi de yine eserin final bölümünde yer alıyor.

Can Atilla’nın “57. Alay bir ölümsüzlük ikonudur. Tüm çabalarım, Çanakkale Destanı’nın bu senfoni vasıtası ile dünyada bir kez daha hatırlanması içindir. Eserimi, bugün sahip olduğumuz her şeyi borçlu olduğumuz isimli-isimsiz nice kahramanlara, şehitlerimize bir saygı, şükran ve minnet ifadesi olarak besteledim. Ruhları şad olsun. Ne yapsak haklarını bir nebze olsun ödeyemeyiz” sözleriyle anlattığı senfoni, İş Sanat’taki konserin hemen ardından 5 Nisan 2018 tarihinde Londra Cadogan Hall’de, Royal Philharmonic Orchestra (İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası) tarafından da seslendirilecek.