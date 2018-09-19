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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Nilüfer'de sezon Lorca ile açılıyor

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Nilüfer'de sezon Lorca ile açılıyor

Beşinci sezonunu 3 Ekim’de Lorca’nın 'Kanlı Düğün’ü ile açacak olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sezon boyunca ikisi çocuklara yönelik toplam yedi oyunla tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Tiyatronun, hayatı sürekli ve canlı tutmanın en önemli yollarından biri olduğundan yola çıkarak  sanatseverleri her yıl yeni oyunlarla buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda herkese yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. 5'inci sezonunu ekim ayında açacak olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, en geniş kitleye ulaşabilmek amacıyla yeni sezon repertuvarını da buna göre şekillendirdi. 

2014 yılında Murat Karasu’nun rejisini yaptığı Dario Fo’nun 'Ödenmeyecek Ödemiyoruz' oyunu ile yerleşik tiyatrosunu açan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, o günden bu yana düzenli olarak her hafta perde açıyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda dopdolu programıyla sanatseverlere tiyatro şöleni yaşatacak. Sezon boyunca ikisi çocuk oyunu olmak üzere toplam yedi oyun izleyici ile buluşacak. Yeni sezon 3 Ekim Çarşamba günü Lorca’nın 'Kanlı Düğünü' ile açılacak. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Barış Erdenk’in yöneteceği oyunun provaları halen devam ediyor. 

Nilüferde sezon Lorca ile açılıyor


Prof. Dr. Beliz Güçbilmez’in Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu için yazdığı biyografik bir Nâzım Hikmet oyunu olan 'Beni Bekleme Kaptan' dünya prömiyerini Nilüfer’de yapacak. Oyun 8 Mart Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde sahnelenecek. Oyunu, Uluç Esen yönetecek. 

Yeni sezonda, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun Yüzüncüyıl Eğitim ve  Sanat Merkezi’nde yeni bir sahnesi daha olacak. Sahneye, geçen yıl çok genç yaşta hayatını kaybeden, Türkiye Tiyatrosu’na kattığı çeviri ve uyarlama metinlerin yanında çağdaş Batı Tiyatrosu ve geleneksel tiyatro yöntemlerinin anlatı biçimleri ve motifleri üzerine çalışarak ‘alternatif’ bir tiyatro bakışı geliştiren, çağdaşlarına ve yeni nesil sanatçılara önemli bir örnek teşkil eden Ayşe Selen’in adı verilecek. Ayşe Selen’in isminin yaşatılacağı Ayşe Selen Deneme Sahnesi’nde de iki oyun izleyici karşısına çıkacak.  Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularından Oğuzhan Ayaz'ın yönettiği 'Markalı Hava' isimli oyun 20 Kasım tarihinden itibaren, Batuhan Pamukçu’nun yönettiği 'Titanik Orkestrası' da 11 Aralık tarihinden itibaren pazar günleri bu salonda izlenebilecek.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, çocuklar için iki oyunla sahnede olacak. Pelin Temur’un yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği 'Yeni Dünya-Bir Uzay Hikâyesi' isimli çocuk oyunu, 7 Ekim Pazar günü Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi'nde prömiyer yapacak. ikinci çocuk oyunu 'Bahçe' de 20 Ekim  Cumartesi gününde izleyici ile buluşmaya başlayacak. Prof. Dr. Tülin Sağlam’ın yönettiği 'Bahçe' isimli oyunun yazarı Şamil Yılmaz. 
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni oyunların yanı sıra geçen sezonun büyük ilgi gören  üç oyununu da izleyici ile buluşturmaya devam edecek. Geçen sezon salonları dolduran 'İki Efendinin Uşağı', 'Cambazın Cenazesi' ve 'III. Reich' da bu yıl sahnelenmeye devam edecek. Böylece bu oyunları kaçıranlar izleme şansı bulacak.  


BOZBEY: YENİ SEZON BAŞARILARA SAHNE OLSUN… 
Tiyatrosuz bir toplum düşünülemeyeceğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu düşünceyle kurulan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun kentteki büyük eksikliğe yanıt verdiğine dikkat çekti. 
Nilüfer Belediye Kent Tiyatrosu’nu, tüm kararların demokratik bir anlayışla ve oy birliği ile alındığı Genel Kurul’un yönettiğini belirten Bozbey, “Bütün tiyatro çalışanlarının yer aldığı Genel Kurul entelektüel ya da teknik tüm konularda birlikte karar alıyor. Genel Kurul yürütmeyi sağlamak amacıyla bir Yönetim Kurulu seçiyor ve en yüksek oyu alan iki kişiden biri, iki yıllığına müdür olarak atanıyor. Müdürlük en fazla iki dönem yapılabiliyor ve böylece bütün çalışanlar süreç içerisinde aynı zamanda yürütmede yer alabiliyor. Biz sanatın demokratik koşullarda yapılabilmesinin önemini bildiğimiz için bu modeli çok kıymetli buluyoruz ve bu model aynı zamanda Türkiye’de bulunan kurum tiyatrolarına bir yönetim modeli ve anlayışı öneriyor. Yaygınlaşması en büyük umudumuz. Tiyatro’nun hayatımıza kattığı anlamın büyümesi istencimi tekrarlayarak, yeni sezonun güzelliğe ve başarılara sahne olmasını diliyorum.” sözlerini ekledi.

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