Nijerya’dan çarpıcı bir büyüme öyküsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerNijerya’dan çarpıcı bir büyüme öyküsü
GeriKitap Sanat Nijerya’dan çarpıcı bir büyüme öyküsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Metin CELÂL metincelal@gmail.com
13.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Nijerya’dan çarpıcı bir büyüme öyküsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nijerya’dan çarpıcı bir büyüme öyküsü

Feminist aktivist Chimamanda Ngozi Adichie ilk romanında başarıyı yakalamış iyi bir yazar... ‘Mor Amber’de bir genç kızın büyüme öyküsünü ve aileden başlayarak devlete kadar baskıcı yapıların nihayetinde varacağı yeri etkileyici bir dille anlatıyor.

Nijerya, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülke. Türkiye’ye binlerce kilometre uzakta. Her uzak gibi bize çok yakın. Toplumsal olarak da bireysel olarak da yaşadıklarımızın benzerlikleri şaşırtıcı. Belki de tüm coğrafyalarda benzer şeyler yaşanıyor. Tarihin yer ve mekân farkı olmaksızın tekerrür ettiğini düşündürüyor. Feminist aktivist olarak tanınan, Türkçede de yayımlanan ‘Feminist Manifesto’ kitabıyla dikkatleri çeken Chimamanda Ngozi Adichie’nin ilk romanı ‘Mor Amber’, 2003’te yayımlanmış, 28 dile çevrilmiş. Türkçede ilk baskısı da 2006’da çıkmış, yani dikkatli yayıncılarımızın gözünden kaçmamış. Üçüncü baskısı geçen günlerde çıktı.

Oryantalistleri ve bilinmedik ülkeleri tanımak isteyenleri memnun edecek betimlemelerle, Nijerya’nın renkli bir panoramasını ayrıntılarıyla anlatarak başlayan roman, farklı bir havaya bürünüyor sayfalar ilerledikçe. ‘Mor Amber’in kahramanı 15 yaşında bir genç kız, Kambili. Ülkenin güçlü isimlerinden birinin kızı. Babası siyasi anlamda güçlü olmasının yanında, fabrikalarıyla da ekonomide önemli bir isim. Yayımladığı muhalif gazeteyle de ülke gündeminde söz sahibi. Koyu Katolik baba, iyi bir insan olması ve hayırseverliğiyle de tanınıyor. Örnek bir hayatı var. Aynı baba evde dini gerekçelerle katı kurallar uygulayan, kızı ve oğluna olduğu kadar karısına karşı da şiddet uygulamaktan çekinmeyen biri. Çocukların ya da karısının en küçük bir kusurunu, yanlışını çok şiddetli bir biçimde cezalandırıyor.
Nijerya’nın siyasi yapısı askeri darbeyle sarsılırken bu dışarıdan çok uyumlu görünen ailede de ilk çatlaklar ortaya çıkıyor. Bunu sağlayan da Kambili ve Jaja’nın üç çocuklu dul bir üniversite öğretim görevlisi olan halaları Ifeoma’ya misafir olmaları. Ifeoma, özgürlüğüne düşkün, sevgi dolu bir kadın. Kurallarına ve yasaklarına uymadığı için ağabeyiyle de araları bozuk.
Kambili ve Jaja, halalarının evinde kendi kurallarla dolu renksiz hayatlarının dışında bambaşka bir yaşamla karşılaşıyor. Evde su yoktur, elektrik sık sık kesilmektedir, gaz ve benzin karaborsadır, küçücük bir maaşla hiperenflasyon ve sürekli artan fiyatlarla kalabalık bir aileyi geçindirmek imkânsızdır ama hayat ve umut vardır.

Sessiz, sakin ve kurallara uymaya alışkın, zengin ve steril bir hayattan gelen Kambili halasının evinde hem gerçek Nijerya hayatını, yoklukları, baskıyı, adaletsizliği tanır, şahit olur hem de aile, dostluk, arkadaşlık gibi değerlerin önemini öğrenir. Platonik de olsa ilk aşkını yaşar. Tüm bunlar baba evinde yaşanması akla bile gelmeyecek şeylerdir ve babasına göre dine aykırı olduğu için iyi bir cezayı gerektirir.
Kambili ve ailesi kendi içlerinde değişim yaşarken ülke de acımasız bir diktatörün yönetiminde gittikçe daha da yaşanmaz bir hal alır. Baskıcı yönetim her şeyi kontrol etmek ister, en ufak bir muhalefete bile şiddetle karşılık verir. Ülkenin aydınları, muhalifleri faili meçhul cinayetlere kurban gitmekte, işkence görmekte, hapsedilmektedir. Yetişmiş işgücünün özellikle akademisyenlerin tek çıkar yolu ülkeyi terk etmektir.
Ülkeyle ev, diktatörle baba birbirine benzer bir evrim geçirir. Her ikisinde de şiddet karmaşayı, karmaşa da isyanı ve kaçışı, nihayet değişimi getirir.
Chimamanda Ngozi Adichie iyi bir yazar. İlk romanında başarıyı yakalamış. Sakin ve etkili bir anlatımla çok boyutlu, iyi bir roman yazmış. Bir genç kızın büyüme öyküsüyle birlikte aile bağlarını, en küçük toplumsal birim olan aileden başlayıp devletin yapılanmasına dek kurulan baskıcı yapıların, acımasız yaklaşımların nihayetinde varacağı yeri de aynı etkileyicilikle anlatıyor.

Nijerya’dan çarpıcı bir büyüme öyküsü
MOR AMBER
Chimamanda Ngozi Adichie
Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
Doğan Kitap, 2019
288 sayfa, 29 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Sıcak yaza serin kitaplar
Çocuklara yaz hediyeleri
16. Bienal’in sanatçıları açıklandı
Hiçbir şey yapmadan yürümek...