Nezihe Meriç anısına ‘Korsan Çıkmazı’ sahnede
Yazar Nezihe Meriç’in Korsan Çıkmaz’ı eseri ölümünün 10’uncu yılında sahneye taşınıyor. Rint Tiyatro’nun Meriç’i anmak için sahneleyeceği oyunun ilk gösterimi 1 Şubat’ta ikincikat’ta izlenebilecek.
Nezihe Meriç anısına ‘KorsanÇıkmazı’ sahnede
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nezihe Meriç, ölümünün 10’uncu yılında Rint Tiyatro’nun sahneye koyduğu ‘Korsan Çıkmazı’ eseriyle anılıyor. İlk kez 1 Şubat Cuma akşamı 20.30’da ikincikat’ta izleyiciyle buluşacak. Diğer temsil tarihleri ise, 11 ve 18 Şubat olarak belirlendi. Biletler, tiyatrolar.com.tr adresinden ve gişeden alınabilecek. Oyun, Nezihe Meriç’in 1962’de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldığı aynı adlı eserinden uyarlandı. Ekip, 2009’da kanserden yaşamını yitiren Meriç’i anmak için neden ‘Korsan Çıkmazı’nı seçtiğini şöyle açıklıyor:
“İstedim ki, gençler de -okuyan gençler var- okusun. Bakalım ne düşünecekler, bakalım buluşabilecek miyiz onlarla bunca yıl sonra. Korsan Çıkmazı duyulsun, gençlere ulaşsın.”
İKİ DOST, KOCA BİR DÖNEM
Roman ve oyun, adını Beyoğlu’nda karakterlerin komşu olarak oturdukları, sonunda denizin göründüğü ve hâlâ günümüzde de var olan aynı adlı sokaktan alıyor: Korsan Çıkmazı.
Hikâye, Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, idealist bir edebiyat öğretmeni Meli ve konservatuvar mezunu fakat mesleğini icra etmeyen duygulu, inançlı bir ev hanımı Berni’nin etrafında şekilleniyor. Meli, Adnan ile evlidir ve Su adında bir kızları vardır. Berni ise Turan ile evlidir ve Bora adında bir erkek çocuğu annesidir. Ancak anlatılan sadece iki dostun hikâyesi değil, dönemin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi yapısı da. Oyun da kitap da cinsellik, din, savaş, burjuvazi yapı, ahlak, erdem, aile hayatı, mutluluk, arkadaşlık, gelenek gibi birçok konuyu karakterlerin otobiyografik anlatımlarının psikolojik derinliklerini okuyarak, durumların ve anıların ışığında sorgulamayı sağlıyor.
Polat Yıldız tarafından sahneye uyarlanıp, Eser Karabil tarafından yönetilen ve Bade Osma Erbayav tarafından dramatize edilen oyunda Meli karakterine Mukaddes Kurmuş İspir, Berni’ye ise Irmak Kazımoğlu hayat verirken, Onurcan Çelebi, Ahmet, Adnan, Turan ve kuzen gibi dört farklı rolde karşımıza çıkıyor.
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