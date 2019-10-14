'Neyzen' perde açıyor
Tuncer Cücenoğlu’nun Neyzen Tevfik’in yaşam öyküsünü anlatan oyununda, Burak Sergen tek kişilik performansıyla Neyzen Tevfik’e hayat veriyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği oyun 16 Ekim Çarşamba günü Saint Benoît Fransız Lisesi’nde perde açıyor.
Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı 'Neyzen'in yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Neyzen Tevfik’in babadan yadigâr sürgün yaşamını anlatan oyun, bir Elf Yapım prodüksiyonu. 'Neyzen' oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla gerçekleşmekte. Muhalifliğin ağır suç olduğu dönemde doğuştan bir muhalif olan şairin Bodrum’da gözlerini babasının sürgün yaşamına açışı, ney’le tanıştığı ve ney’de deva bulduğu çocukluk yılları, baskı ve zulümlere karşı sesini yükselttiği gençlik yılları ve dönemin tanınmış şair ve yazarlarıyla geçirdiği sürgün yılları, Sergen’in çarpıcı performansıyla anlatılıyor. Fonuna Neyzen’in nefesini alan oyun, Neyzen’in ilham dolu yaşamı kadar eserlerinin de hatırası. Yetmiş dört yıllık ömrünü sürgün, vatan hasreti, gözaltılar, başkaldırılar, rejim değişiklikleri ve yoksullukla geçiren Neyzen Tevfik, her döneme hakim çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun anlatıcısı olmaktan vazgeçmedi. Şairin sessiz kalmak yerine işkenceyi ve sürgünü göze aldığı ve nihayetinde bir hayatta kalma yöntemi olarak deliliği ‘tercih ettiği’ yaşamı, tüm çıplaklığıyla 'Neyzen'de anlatılıyor. Dramaturgluğunu Bilgesu Kasapoğlu’nun üstlendiği oyunun müzikleri Joel Simon imzası taşıyor. 'Neyzen'in dekor ve kostüm tasarımı ise Hakan Dündar’a ait.
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