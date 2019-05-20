Ney ezgileri Kırım Kilisesi’nde yankılanacak
Müzisyen Volkan İncüvez’in ilk solo albümü ‘Kün’ün lansman konseri Sanatatak organizasyonuyla Kırım Kilisesi‘nde gerçekleşecek.
Müzisyen Volkan İncüvez’in ilk solo albümü ‘Kün’ün lansman konseri Sanatatak organizasyonuyla Kırım Kilisesi‘nde gerçekleşecek. 24 Mayıs’ta 20:30’da başlayacak konserin biletleri kapıda satılacak. Kapıda bilet alabilmek için dinleyicilerin sanatatak@gmail.com adresine mesaj atarak rezervasyon yaptırması gerekiyor.
Neyden perdesiz gitara, elektro gitardan çağlamaya, farklı enstrümanlarla yaptığın HEPYEK solo projesinin yanı sıra, Vi Quartet, Ebren Trio, Kırkbinsinek, Du-Yek ve Debdebe gibi çoklu müzik projeleriyle İstanbul müzik sahnelerinin üretken isimlerinden Volkan İncüvez, ilk solo albümü ‘Kün’de çok sesli ney ezgilerine yer verdi.
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