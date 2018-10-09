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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Neşet Ertaş'tan Ulvi Cemal Erkin'e sürprizler

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Neşet Ertaş'tan Ulvi Cemal Erkin'e sürprizler

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni sezonu bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezinde verilecek özel bir konserle açacak. Konserde müzikseverleri Neşet Ertaş şarkılarından ‘Çanakkale Oratoryosu’na, Mozart’ın ‘Türk Marşı’na farklı yelpazede eserler bekliyor.

CSO, 2018-19 konser sezonunun resmi açılışına özel olarak hazırlanıyor. Açılış ilk defa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. CSO Müzik Direktörü şef Rengim Gökmen’in yöneteceği konserde müzikseverlere çok farklı yelpazelerden eserler sunulacak. Çok sevilen Türk eserleri ve yabancı eserlerden oluşan karma bir program olacağını belirten Gökmen, Hürriyet’e, “Özel bir konser olacak. Cumhurbaşkanımızın huzurlarında sahne alacağız. Cumhurbaşkanlığı’nda daha önce tören konserlerimiz oldu; ancak Kongre Merkezi’nde ilk defa çalacağız” dedi.

ERTAŞ DA VAR SAYGUN DA
Gökmen, Devlet Opera ve Balesi’nden soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş’ın solist olarak etkinlikte yer alacağını belirterek, “Türk eserlerinden çok çeşitli bir yelpazeyi seyirciyle buluşturacağız. Serdar Yalçın’ın düzenlemeleriyle Neşet Ertaş’ın ‘Zahide’sinden, Adnan Saygun’un ‘Yunus Emre Oratoryosu’na, Ulvi Cemal Erkin’in ‘Köçekçe’sine, Mozart’ın ‘Türk Marşı’ndan, Brahms’ın ‘Macar Dansı’na kadar çeşitli türde eserler seslendirilecek” bilgisini verdi.

LEYLA GENCER’İN ANISINA
Yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek konserde Vasıf Adıgüzel’in ‘Çanakkale Oratoryosu’ndan ‘Şehitler’ ve ‘Çanakkale Türküsü’ adlı iki bölüm de sunulacak. Sezon açılışın ardından da renkli eserleri sahneye koyacaklarını aktaran Gökmen, “Açılışımızı yaptıktan sonra da 11 ve 12 Ekim’de de CSO Konser Salonu’nda soprano Leyla Gencer’in ölümünün 10’uncu yılı anısına özel bir konser vereceğiz. Cumhuriyet Bayramı için de özel bir konser planlıyoruz. Yeni Türk eserlerimiz de var bu sene” dedi.

TROYA ÖZEL KONSERİ
CSO, geçen hafta 2018 Troya Yılı kapsamında Hasan Uçarsu’nun ‘Troya’dan Çanakkale’ye’ başlıklı özel konseriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Şef Gökmen’in yönettiği konserde Görkem Ezgi Yıldırım, Melih Tepretmez ve Erdem Şimşek solist olarak görev almıştı.

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