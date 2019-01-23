Nermin Yıldırım 'Books at Berlinale’e seçildi
Berlin Film Festivali’nin edebi eserleri sinemaya taşımak amacıyla oluşturduğu Books at Berlinale kategorisinde Nermin Yıldırım’ın Misafir romanı seçilen 12 eserden biri oldu.
Nermin Yıldırım’ın Misafir romanı, Berlin Film Festivali’nin Franfurt Kitap Fuarı’yla 2006’dan beri ortak sürdürdüğü Books at Berlinale programına seçilen 12 edebi edebi eserden biri oldu.
Bu yıl 30'un üstünde ülkeden 160'dan fazla edebi eser başvurdu. Seçilen 12 eser ise Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Norveç, Suriye ve Türkiye'den. Books at Berlinale'e 2018 yılında Ağaçtaki Kız ile Şebnem İşigüzel, 2016'da Soraya ile Meltem Yılmaz ve Daha ile 2014’te Hakan Günday seçilmişti.
Seçilen eserlerin sunumları üç gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta gerçekleşecek. Berlinale Co-Production Market'da yapılacak sunumlarda dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara seçilen kitaplar tanıtılacak. Türkiye’den Kalem Ajans, Misafir'i temsil etmek üzere orada olacak. Kitabın sunumunu kurgu kitaplar ajanı Kardelen Genç yapacak.
Books at Berlinale’de bu yıl seçilen kitaplar:
Dance or Die (Ahmad Joudeh, Syria), DeA Planeta Libri, Italy
Love in Case of Emergency (Daniela Krien, Germany), Diogenes Verlag, Switzerland
Salt on Our Skin (Benoîte Groult, France), Editions Grasset & Fasquelle, France
The Invisible Girl (Blue Jeans, Spain), Editorial Planeta, Spain
The Wannsee Murder (Lutz Wilhelm Kellerhoff, Germany), Elisabeth Ruge Agentur, Germany
The Girl with the Leica (Helena Janeczek, Germany), Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Italy
The Guest (Nermin Yıldırım, Turkey), Kalem Agency, Turkey
Keep Saying Their Names (Simon Stranger, Norway), Oslo Literary Agency, Norway
Play Dead (A.F. Th. van der Heijden, Netherlands), Singel Uitgeverijen, Netherlands
The Good Son (You-jeong Jeong, South Korea), The Artists Partnership, United Kingdom
Sangue giusto (Francesca Melandri, Italy), The Italian Literary Agency, Italy
Great, And You? (Kathrin Weßling, Germany), Ullstein Buchverlage, Germany
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