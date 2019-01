Nermin Yıldırım 'Books at Berlinale’e seçildi

Nermin Yıldırım’ın Misafir romanı, Berlin Film Festivali’nin Franfurt Kitap Fuarı’yla 2006’dan beri ortak sürdürdüğü Books at Berlinale programına seçilen 12 edebi edebi eserden biri oldu.

Bu yıl 30'un üstünde ülkeden 160'dan fazla edebi eser başvurdu. Seçilen 12 eser ise Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Norveç, Suriye ve Türkiye'den. Books at Berlinale'e 2018 yılında Ağaçtaki Kız ile Şebnem İşigüzel, 2016'da Soraya ile Meltem Yılmaz ve Daha ile 2014’te Hakan Günday seçilmişti.

Seçilen eserlerin sunumları üç gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta gerçekleşecek. Berlinale Co-Production Market'da yapılacak sunumlarda dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara seçilen kitaplar tanıtılacak. Türkiye’den Kalem Ajans, Misafir'i temsil etmek üzere orada olacak. Kitabın sunumunu kurgu kitaplar ajanı Kardelen Genç yapacak.

Books at Berlinale’de bu yıl seçilen kitaplar:

Dance or Die (Ahmad Joudeh, Syria), DeA Planeta Libri, Italy

Love in Case of Emergency (Daniela Krien, Germany), Diogenes Verlag, Switzerland

Salt on Our Skin (Benoîte Groult, France), Editions Grasset & Fasquelle, France

The Invisible Girl (Blue Jeans, Spain), Editorial Planeta, Spain

The Wannsee Murder (Lutz Wilhelm Kellerhoff, Germany), Elisabeth Ruge Agentur, Germany

The Girl with the Leica (Helena Janeczek, Germany), Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Italy

The Guest (Nermin Yıldırım, Turkey), Kalem Agency, Turkey

Keep Saying Their Names (Simon Stranger, Norway), Oslo Literary Agency, Norway

Play Dead (A.F. Th. van der Heijden, Netherlands), Singel Uitgeverijen, Netherlands

The Good Son (You-jeong Jeong, South Korea), The Artists Partnership, United Kingdom

Sangue giusto (Francesca Melandri, Italy), The Italian Literary Agency, Italy

​Great, And You? (Kathrin Weßling, Germany), Ullstein Buchverlage, Germany