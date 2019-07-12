Nereye gidersen git, kendinden kaçamazsın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerNereye gidersen git, kendinden kaçamazsın
GeriKitap Sanat Nereye gidersen git, kendinden kaçamazsın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
METİN CELÂL - metincelal@gmail.com
12.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Nereye gidersen git, kendinden kaçamazsın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nereye gidersen git, kendinden kaçamazsın

Behçet Çelik’in, şehrin uzak mahallesinde pek kimseyle ilişki kurmadan, çoğu gün tek kelime bile etmeden yaşayan bir adamın hikâyesi üzerinden, insanın varoluşuna ilişkin sorunları tartışmaya açtığı ‘Belleğin Girdapları’ etkileyici bir roman.

Psikoloji açısından doğru bir tanımlama mı bilmiyorum ama böyle tiplere asosyal diyoruz. İnsanın dış dünyadan kendisini tamamen soyutlaması ve içine kapanması, diye tanımlanıyor. Behçet Çelik’in yeni romanı ‘Belleğin Girdapları’nın anlatıcı kahramanı böyle biri.

Hemen hiç arkadaşı yok, en yakın arkadaşı gideli yıllar olmuş, sevgilisi terk etmiş. Aileden, anne-babadan hiç söz etmiyor. İşiyle evi arasında bir yaşamı var. Mümkün olduğunca az kişiyle ilişki kuruyor. Ama bu durum bile ona yetmiyor; o az ilişkiden de kurtulmak, kendiyle kalmak istiyor.

Bir tesadüf eseri de bu kaçmayı kolaylaştıracak bir fırsat çıkıyor karşısına. Uzun zamandır görmediği bir arkadaşına rastlıyor. Arkadaşı, dayısının evini kiraya vermeye uğraşmaktadır. Ev şehrin oldukça dışındaki bir mahallededir. Bu nedenle de kimse kiralamak istememektedir.

Kahramanımız bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görür. İşinden ayrılır, Serpmetepe diye adlandıracağı bu mahalleye taşınır. Gidişini de sadece kendisini çoktan terk etmiş sevgilisi Eylül’e bildirir. Başka haber vereceği kimsesi de yoktur zaten.

Şehrin oldukça dışındaki o uzak mahallede, iki katlı bir evin giriş katında, olabildiğince az kişiyle, hatta hiç kimseyle ilişki kurmadan, çoğu gün tek kelime bile etmeden yaşamaya başlar. Niyeti bu kesin yalnızlıkta anılarını kaleme almaktır. Geçmişi düşünmeye başlar. Özellikle özlediği iki kişi vardır. Biri üniversite yıllarından sevgilisi Nuray, diğeri en yakın ve tek dostu Serhat. İkisi de zaman içinde hayatından çıkmışlardır.

Onlarla geçen yıllarını hayatının altın çağları olarak anımsar. O yıllar aynı zamanda en sosyal olduğu zamanlardır. Üniversite öğrenciliğinin yarattığı ortamda arkadaş çevrelerine girer. Siyasi çalışmalara katılır, bol bol okur, okuduklarını arkadaşlarıyla kendi fikriymişçesine paylaşır, tartışır. Ama zamanla bu manik dönemler azalmaya, kahramanımız gittikçe daha çok içine kapanmaya başlar. Diyalog kurulamaz hale gelir. Nadiren de olsa duygu patlaması şeklinde yaşadığı monologlar, gereksiz tartışmalar dışında pek konuşmaz. Bunlar da çokluk arkadaş çevreleri ile gidilen içkili toplantılarda yaşanır. Sevgilileri bu durumundan rahatsız olur, ilişkiler yürümez. Sonunda hep terk edilen kahramanımız olur.

Anılarını yazmak ister ama başarılı olamaz. Kitaba adını veren ‘belleğin girdapları’nda kaybolmaya başlar. Hiçbir şeyi tam olarak anımsayamadığını fark eder. Ayrıntılarda, olayların gelişiminde hep kuşkuları vardır.

Toplumdan, sevdiklerinden kaçmak, kendiyle baş başa kalmak istediğini düşünse de bir süre sonra aslında kaçması gerekenin kendisi olduğunu düşünmeye başlarız.

Bu ilişkiler ağını oluşturan şehrin en uzak, ücra noktasına gelmiştir ama orada da insanlar vardır ve kaçınılmaz olarak ilişkiler kurulması gerekir.

Zaten hep ikircikli bir hali vardır. Bir yandan kaçmak, kendini insanlardan tamamen soyutlamak isterken diğer yandan bunun yanlış olduğunu, asgari düzeyde de olsa ilişkiler kurması gerektiğini düşünür. Üst kattaki komşunun kızı, defter aldığı kırtasiyeci, uzun yürüyüşlerinde uğradığı kahvenin sakinleri ilgi alanına girer. Onlarla diyaloglar kurar, sonra bu diyalogları kurduğuna pişman olur. Diğer yandan da bu gözden ırak mahallede tek başınalığıyla göze batacağını düşünür. Bu durumu önlemek, mahalleliye kendini sevdirmek, en azından kabul ettirmek ister. Bu tavrı da sonun başlangıcıdır.

Behçet Çelik, ‘Belleğin Girdapları’nda bize yabancı olmayan bir tipi, çoğu yönü bize benzeyen bir insanı anlatmış. İnsanın varoluşuna ilişkin sorunları, bellek, anımsama, nostalji gibi duyguları tartışmaya açmış. Etkileyici bir roman.

Nereye gidersen git, kendinden kaçamazsın
BELLEĞİN
GİRDAPLARI


Behçet Çelik
İletişim Yayınları, 2019
266 sayfa, 31.50 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle