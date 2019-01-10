Neoklasik ile modern aynı sahnede
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), neoklasik ‘Üç Aşk’ ile modern bale ‘Judith’i aynı temsilde seyirciyle buluşturacak.
Çaykovski’nin müziği üzerine 2017 yılında David Sonnenbluck’un koreografisini İDOB için yaptığı ‘Üç Aşk’, güzel bir ilişkinin ‘bitiş’iyle başlayıp ayrılık acısının yaşattığı kâbustan kurtulup yeni hayata ‘başlangıç’la bitiyor. İkinci perdede sahnelenecek ‘Judith’ ise Çetin Işıközlü’nün dünya bale repertuvarına giren ilk ve tek eseri. Işıközlü’nün müziği üzerine 45 yıl sonra günümüz modern anlayışıyla Deniz Özaydın’ın koreografisini yaptığı bale, Bethulia şehrini kuşatan genç fatih Holofernes ile onu ikna etmek için seçilen genç dul Judith’in hikâyesini anlatıyor.
‘Üç Aşk’ ve ‘Judith’ 15 ve 16 Ocak saat 20.00’de Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde, 24 Ocak saat 20.30’da Zorlu PSM’de, 1 Şubat saat 20.00 ve 2 Şubat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda izlenebilir.
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