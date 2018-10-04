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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kitap Sanat
04.10.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Nemeth Quartet'tan Arjantin'de iki konser

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Nemeth Quartet'tan Arjantin'de iki konser

Buenos Aires’teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Arjantin’e davet edilen Nemeth Quartet 23 ve 24 Eylül 2018 tarihlerinde Arjantin’de iki ayrı konser gerçekleştirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarından Gülen Ege Serter, Şeniz Aybulus ile Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim elemanlarından Elena Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili'nin üyeleri olduğu, dört kadın müzisyenden oluşan Nemeth Quartet, ilk konseri Buenos Aires’in önemli konser salonlarından Usina del Arte’de yaptı.

Büyükelçi Meral Barlas, Buenos Aires’teki Türk Diplomatlar ve Arjantinli sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik beğeni topladı. Arjantin Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Birimi’nin talebi ile organize edilen ve yine yoğun ilgiyle izlenen ikinci konser ise Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserde batı müziğinin klasik eserlerinin yanı sıra Türk Müziği eserlerine de yer verildi. Nemeth Quartet 'ülkemizi ve sanatımızı dünyaya tanıtma fırsatımız olduğu için çok mutluyuz. Bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz' diyerek  Arjantin’de konser vermekten duydukları mutluluğu dile getirdiler.

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