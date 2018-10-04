Nemeth Quartet'tan Arjantin'de iki konser
Buenos Aires’teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Arjantin’e davet edilen Nemeth Quartet 23 ve 24 Eylül 2018 tarihlerinde Arjantin’de iki ayrı konser gerçekleştirdi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarından Gülen Ege Serter, Şeniz Aybulus ile Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim elemanlarından Elena Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili'nin üyeleri olduğu, dört kadın müzisyenden oluşan Nemeth Quartet, ilk konseri Buenos Aires’in önemli konser salonlarından Usina del Arte’de yaptı.
Büyükelçi Meral Barlas, Buenos Aires’teki Türk Diplomatlar ve Arjantinli sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik beğeni topladı. Arjantin Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Birimi’nin talebi ile organize edilen ve yine yoğun ilgiyle izlenen ikinci konser ise Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserde batı müziğinin klasik eserlerinin yanı sıra Türk Müziği eserlerine de yer verildi. Nemeth Quartet 'ülkemizi ve sanatımızı dünyaya tanıtma fırsatımız olduğu için çok mutluyuz. Bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz' diyerek Arjantin’de konser vermekten duydukları mutluluğu dile getirdiler.
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