Nejat İşler’in ikinci kitabı raflarda
Nejat İşler’in yeni kitabı ‘Ben Hep Senin Yanındayım’, Mundi Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Nejat İşler’in, Can Yayınları’ndan çıkan ilk kitabı ‘Gerçek Hesap Bu!’dan sonra yeni kitabı ‘Ben Hep Senin Yanındaydım’, Can Yayınları bünyesinde kurulan Mundi etiketiyle raflardaki yerini aldı. İşler, ‘Ben Hep Senin Yanındaydım’da aynı kadın için birbiriyle yarışan iki dostun, bir beyaz yakalının katıldığı zoraki doğum günü kutlamasının, Bodrum’da büyük bir yıkımın ardından bir bohemin yaşamının üzerine kaleme aldığı sıcak hikâyeleriyle okuyucu karşısına çıkıyor.
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