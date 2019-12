Nefesinizi doğru kullanmayı öğrenirseniz...

Ebru Şinik

Uzun yıllar büyük şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmışsınız. Kişisel gelişime yönelmenizde bu yoğun temponun etkisi oldu mu?

Bu bilgilerle ilk tanışmam stres sebebiyle oluşan rahasızlıklarımı gidermek için oldu. IMKB’de çalıştığım yıllarda stres kaynaklı rahatsızlıklarım başlayınca ilaç kullanmadan kendimi nasıl şifalandırabilirim diye koruyucu tıp yöntemlerini araştırırken, Dr. Chopra’nın önerilerini uygulamaya başladım. Kısa zamanda zihnim ve bedenim entellektüel aklımın anlam veremediği bir hızda iyileşmeye başlayınca, meslek değiştirmeye karar vererek bu konuda uzmanlaşmak için ABD’ye gittim. Baktım ki daha önce hiç itibar etmediğim bu yaşam tarzı, hiç inanmayan bende dahi işliyor, eğitmen olmaya karar verdim.

Bir ayurveda uzmanı olarak ayurvedanın tanımını yapar mısınız?

Ayurveda, kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5 bin yıllık bir koruyucu tıp sistemi. Herhangibir inanç sistemi veya dinle ilgisi yoktur. İnsanın dengede ve zinde kalmasına yardımcı olan bir bilgelikler bütünü... Sanskritçe bir kelime olan ayurvedanın kelime anlamı ise ‘yaşam bilimi’.

Ayurvedanın başlıca hedefi öncelikle kişinin ideal bünye tipini tespit etmek ve herhangibir dengesizlik durumunda, dengesizliğin haberini veren belirtilerin kaynağını bularak, dengenin tekrar kurulması üzere önerilerde bulunmaktır.

Ana amaç, kişinin doğuştan sahip olduğu bünye tipini belirleyerek bu doğrultuda hayat boyu dengede kalmasını amacıyla ideal gıda seçimleri, baharat kullanımları, beslenme tarzı, yemek pişirme şekilleri, kadim nefes teknikleri, meditasyon teknikleri, aromaterapi, masaj teknikleri, fiziksel aktivite, müzik alternatifleri, gündelik rutinler, mevsimsel rutinler gibi bilgiler doğrultusunda kişilerin genel sağlık, zindelik ve esenlik haline olumlu ivme kazandırmak...

‘Ayurvedik Yaşam Tarzı’ özetle bilincimizi yükselten, genel sağlık halimize olumlu ivme kazandıran, yaşlanmayı geciktiren, gıda seçimi, aromaterapi ve sportif aktivitelerimize yön verme gibi faydalarının yanısıra genel olarak yaşam kalitemizi yükselterek daha mutlu, daha huzurlu ve daha tatminkar olmamızı sağlayan etkileri barındırır.

Kitabınız ‘Genleriniz Kaderiniz Değildir’ bütünsel sağlığa dair bir çalışma... Biraz bahseder misiniz?

‘Genleriniz Kaderiniz Değildir’, okuruna ‘daha iyi ve mutlu olma rehberi’ olarak eşlik etmesini umduğum bir referans kitap. Hangi yaşta olursanız olun, kitaptaki zamansız öneriler tüm insanların genel fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik iyilik, sağlık ve mutluluk haline olumlu ivme kazandırmaya aday etkiler barındırıyor. Önerilerin etkileri sadece fiziksel bedende değil, eşzamanlı olarak zihinsel bedenimizde ve ruhsal bedenimizde de kendini gösterir. Bedenimiz sabit bir yapı taşı değil, her an değişmekte olan bir süreçtir...

Kitabı adım adım okuyarak, her adımdaki rutinleri yaşamınıza sizi rahatsız etmeyecek bir hızda ekleyerek devam etmelisiniz. Dönüşüm hızınıza, siz karar vermelisiniz... Kendinizin bu yaşamdaki en iyi versiyonuna hangi hızda erişmek sizin için daha konforlu olacaksa, bazı bölümleri belki de tekrar tekrar okuyarak , o hızda rutinleri gündelik yaşamınıza tek tek entegre etmeye başlayabilirsiniz.

Kitabınızda meditasyon ve beslenme tavsiyeleri de mevcut. Bunlar kolay uygulanabilir aktiviteler mi?

Kesinlikle... Meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniğidir. Düşünebilen her insan meditasyon yapabilme yetisine sahiptir. Yeter ki doğru teknikle tanışsın. Ayurvedik beslenmenin temeli tamamen temiz beslenme ilkelerine ve sindirim sistemi çalışma eğilimine dayanır. Kesinlikle bir diyet değil, bir yaşam tarzını tesis etmeyi amaçlar.

Nefes egzersizleri konusunda neler söylemek istersiniz?

Nefes insanoğlunun sahip olduğu birincil detoks sistemidir. Nefesinizi doğru kullanmayı öğrenirseniz zihninizi de kontrol edebilirsiniz. Zihni sakinleştirmeye başladığınızda merkezi sinir sistemi başta olmak üzere tüm fizyolojinizde bir denge yaratmak mümkündür. Kronik stres doğru nefes alabilmemizin en büyük düşmanıdır. Birçok insan göğüs nefesi ve ağız nefesi alarak enerjisini düşürüyor ve dingin bir zihne sahip olma şansını pas geçiyor.

GENLERİNİZ KADERİNİZ DEĞİL

Libros Kitap, 2019

400 sayfa, 49 TL.