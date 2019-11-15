Necatigil Şiir Ödülü Şavkar Altınel'e
Şair Behçet Necatigil'in anısına ailesi tarafından düzenlenene Necatigil Şiir Ödülü'nün bu seneki sahibi Şavkar Altınel oldu.
Şair Behçet Necatigil'in anısına ailesi tarafından 1980’den bu yana düzenlenmekte olan Necatigil Şiir Ödülü Şavkar Altınel'e verildi. 12 Kasım'da toplanan seçiciler kurulunun ödüle ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Şavkar Altınel 90’lı yıllarda yayımlamaya başladığı şiir kitaplarının yanı sıra dergilerde sürdürdüğü şiir tartışmalarıyla da şiir sanatının temel değerlerinin öne çıkarılması, çağdaşlık, modernlik, şiirde
gelenekten yararlanma konularında getirdiği açılımlarla şiirimize önemli katkılarda bulundu. Bu ödülle Şavkar Altınel’in şiirimize katkılarının değerlendirildiğine inanıyoruz.”
2019 yılı seçiciler kurulu Egemen Berköz, Eray Canberk, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi ve Doğan Hızlan'dan oluşuyor. Ödül, katılım koşulu olmaksızın seçiciler kurulunun önerileriyle belirlendi. Altınel, bu sene '40. Yıl Onur Ödülü' olarak anılan ödülü 13 Aralık'ta düzenlenecek anma töreni kapsamında alacak.
Şair Behçet Necatigil, 13 Aralık 1979’da aramızdan ayrılmıştı.
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