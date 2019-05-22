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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer Erdem
22.05.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Ne gaza, ne ganimet...

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Ne gaza, ne ganimet...

‘İki Cihan Âresinde’ adlı çalışmasında Osmanlı’nın kuruluş meselesini ele alan Cemal Kafadar’a göre Diyar-ı Rum’da kurulan son imparatorluk için her şey çok yönlüydü... Zaten mucize de bu çoğullukta saklıydı; gaza ve ganimet ruhunda değil.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu meselesi kendi içinde pek çok hikâye ve tartışma içerir. Sonuçta, Ortaçağ Anadolusunda beklenmedik şekilde ve şaşırtıcı sürede temayüz etmiş bir devlet söz konusudur. Onun bu doğuşunu hazırlayan şartlar, tarih ilminin gelişmesine hatta ideolojisine göre de değişerek yorumlanmaktadır. Osmanlı’nın kuruluşu meselesi bir tarih konusu olmaktan öte taraflar arası köklü çatışmaların odağına da oturur. Türkiye içi kültür ve medeniyet tartışmaları ile Avrupa merkezli kültür ve tarih tartışmaları bu tarafın iki eskimez tarafı olagelmiştir. Hele devletin kurucusu kabul edilen Osman Gazi zamanından kalma hakiki bir belge olmadığı düşünüldüğünde bir yığın anakronik bilgi ve mit de devreye girer.

Cemal Kafadar, ‘Osmanlının doğuşu meselesi ve bu meselenin tarih çalışmalarında ele alınış biçimi üzerine mufassal bir tarihçilik denemesi’ne giriştiği ‘İki Cihan Âresi’ adlı kitabında hem geçmiş yaklaşımları eleştirir hem de ezber bozan yorumlar getirir. Evet, Osmanlılar belki özendikleri Romalılar gibi başta hüküm sürdükleri topraklarda kendilerinden öncekiler kadar felsefi inceliklere pek düşkün değillerdir ama iş iktidar yaratmaya ve onu kullanmaya geldiğinde büyük başarı göstermişlerdi. Kafadar’a göre, Osmanlı’nın doğuşu salt gaza ve ganimet kavramıyla açıklanamayacak derecede karmaşıktır. Tıpkı kuruluş günlerinde içinden geçtikleri coğrafya ve zaman süreci gibi.

MUCİZE, ÇOĞULLUKTA SAKLIYDI
Kuruluşun gerçekleştiği Bitinya ve çevresinin koşullarıyla ilk devir Osmanlılarının daha geniş İslami ve Anadolu Türk geleneği çerçevesi içinde birlikte irdelenmesi görüşündedir Kafadar. Bu bağlamda Köprülü dahil olmak üzere kuruluş üzerine çalışan tarihçiler ciddi eleştirilere tabi tutuluyor kitapta. Evet, Osman Gazi, ‘huruç’ ederek ilk adımı atmıştır ama ‘huruç edenin huruç etmeden önceki tarihi hep karanlıktır’. Karşılaştırmalı inceleme yapmaksızın bu karanlığı aşmak imkânsızdır. Ki en başta ‘aşiretçilik’ gibi belirleyici bir kavramın gaza ideolojisi tarafından massedilmesi tıpkı diğer gelişmeler gibi ‘süreç’le ilgilidir. Bu bağlamda kuruluşun dinamikleri adına çok açık başlıklar sunuyor Kafadar.
Yekvarislik, farklı gelenekleri birleştirme becerisi, merkezileşmiş devlet fikri ve mevcut krizleri çözme becerisi Osmanlı Beyliği’ni hızla rakiplerinden ayrıştırmış ve onun yolunu açmıştır. Bu faktörler kuruluşun dikkat edilmemiş dinamikleridir. ‘İki Cihan Âresinde’ kitabında pek çok özgün yorumlarla karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi, Osman Gazi’nin rüyasının bir toplum sözleşmesi olarak görülmesidir. Edeb Ali’ye rüya yorumlatılırken Osman bey, hanedanın yükümlülüklerini ifade etmiş olur. Bu bir iktidar rüyasıdır sonuçta. ‘
Osmanlılar ‘kendi mutlak iktidar rüyasının peşinde koşup benzer hülya sahiplerini saf dışı etmek ya da buyruğu altına almak’ta kendilerine özgü başarı sahibi olmuşlardır.
Kuruluş, gerçekleşirken, hiçbir şey tek çizgide ilerlemedi Kafadar’a göre. Tıpkı merkezileşme gibi Diyar-ı Rum’da kurulan son imparatorluk için her şey çok yönlü ve çok sebebe bağlıydı. Zaten mucize de bu çokluk/çoğullukta saklıydı. Gaza ve ganimet ruhunda değil.

Ne gaza, ne ganimet...

İKİ CİHAN ÂRESİNDE
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU
Cemal Kafadar
Metis Yayıncılık, 2019
312 sayfa, 34 TL.

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