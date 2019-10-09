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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
09.10.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü 'Sahiden Hikâye' kazandı

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NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü 'Sahiden Hikâye' kazandı

2019 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü yazar Kemal Varol İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Sahiden Hikâye' adlı öykü kitabıyla kazandı.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Türkiye'nin yabancı dilde eğitim veren en tanınmış kurumlarından biridir. Lise, 2008 yılında Mezunlar Derneği aracılığıyla NDS Edebiyat Ödülü’nü oluşturmuştur. Ödül, dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazılmış bir esere, bir sonraki yıl ise Fransızca yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş bire esere verilmektedir. Bu deneyiminden yararlanan lise, 2013'te, Fransa'daki Liseliler Goncourt Ödülü benzeri bir NDS Liseliler Edebiyat Ödülü düzenlemeye karar vermiştir. Bu ödül kapsamında her sene eylül ayında lisenin öğrencilerinden oluşan bir jüri kuruluyor. Sene boyunca jüri, aday kitapları okuyup değerlendiriyor ve yaz tatilinden önce ödül alacak olan kitabı seçiyor. Ödül Töreni de her sonbahar okulda düzenleniyor. NDS Liseliler Edebiyat Ödülü, Türkiye'de bu tarzda oluşturulmuş ilk ve tek ödüldür. Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, bu ödül ile edebiyata ve yazarlara olan bağlılığını vurgulamayı, gençlere okuma ve kitap tutkusunu etkin bir şekilde aşılamayı amaçlamaktadır. 2019 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü bu yıl Türkçe yazılmış bir esere verilecektir. Bu seneki ödülü Kemal Varol Sahiden Hikâye adlı öykü kitabıyla kazandı. Altıncı NDS Liseliler Edebiyat Ödül Töreni Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinin Gösteri Salonu’nda 18 Ekim Cuma günü saat 11.30’da yazarın katılımıyla gerçekleşecektir.

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