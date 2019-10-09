NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü 'Sahiden Hikâye' kazandı
2019 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü yazar Kemal Varol İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Sahiden Hikâye' adlı öykü kitabıyla kazandı.
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Türkiye'nin yabancı dilde eğitim veren en tanınmış kurumlarından biridir. Lise, 2008 yılında Mezunlar Derneği aracılığıyla NDS Edebiyat Ödülü’nü oluşturmuştur. Ödül, dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazılmış bir esere, bir sonraki yıl ise Fransızca yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş bire esere verilmektedir. Bu deneyiminden yararlanan lise, 2013'te, Fransa'daki Liseliler Goncourt Ödülü benzeri bir NDS Liseliler Edebiyat Ödülü düzenlemeye karar vermiştir. Bu ödül kapsamında her sene eylül ayında lisenin öğrencilerinden oluşan bir jüri kuruluyor. Sene boyunca jüri, aday kitapları okuyup değerlendiriyor ve yaz tatilinden önce ödül alacak olan kitabı seçiyor. Ödül Töreni de her sonbahar okulda düzenleniyor. NDS Liseliler Edebiyat Ödülü, Türkiye'de bu tarzda oluşturulmuş ilk ve tek ödüldür. Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, bu ödül ile edebiyata ve yazarlara olan bağlılığını vurgulamayı, gençlere okuma ve kitap tutkusunu etkin bir şekilde aşılamayı amaçlamaktadır. 2019 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü bu yıl Türkçe yazılmış bir esere verilecektir. Bu seneki ödülü Kemal Varol Sahiden Hikâye adlı öykü kitabıyla kazandı. Altıncı NDS Liseliler Edebiyat Ödül Töreni Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinin Gösteri Salonu’nda 18 Ekim Cuma günü saat 11.30’da yazarın katılımıyla gerçekleşecektir.
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